Как написать классный фичер

Кинематографичная завязка может быть разной, вот варианты лидов для фичера:

а) РЕЛЕВАНТНАЯ ИСТОРИЯ, напоминающая анекдот. Самый распространенный тип лида в фичерах. Вот статья из Economist про современное протестное поколение, которая начинается с длинного экскурса в историю крушения СССР.

б) ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ЛИД. Опишите колоритного персонажа, а не цепочку событий, как в истории. Статья об Алексее Кудрине в Die Welt начинается с описания масштаба его личности, при этом имя героя (немецкой публике неизвестное) впервые произносится лишь во втором абзаце.

в) МИЗАНСЦЕНА. Подготовьте сцену для развития будущих событий, опишите обстановку, чтобы сориентировать читателя. В оригинале статья «Жизнь и смерть Джейкоба Кокла» на BBC начинается именно с описания пляжа Гвинвер, которое в переводе TJournal идет вторым.

г) ЛИД-НАРРАТИВ (или замечательный синоним нарратива — повествование). Опишите события вокруг главного персонажа, а не его самого. Эти события прямо или косвенно (иногда даже парадоксально) должны подвести нас к главной теме. Жуткий, но в то же время захватывающий лид — у статьи ESPN «Я просто хотел выжить», ставшей одной из самых популярных статей в 2017 году.

д) ЛИД ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. Используйте только в тех случаях, когда опыт или переживания автора действительно важны для раскрытия темы либо уникальны. Это происходит крайне редко. Хороший пример — лид в статье «Рабыня моей семьи».

е) ПРЯМОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АУДИТОРИИ. Используйте обращения «ты», «вы», «ты помнишь…», «вы наверняка часто думаете о…». Тут есть риск ошибиться, если вы неправильно оцените аудиторию. «У каждого из нас случались критические моменты, когда наша моральная устойчивость проверялась на прочность» — так уверенно начинается материал Quartz про привычки морально устойчивых людей.

А вот лидов, в которых пространно задается какой-то вопрос, лучше избегать. Людям сразу нужны ответы, а не вопросы.

И не забывайте про тон повествования. Кинематографичность — это не значит «дать Зощенко» или описать мизансцену, как Бианки описывал лес. Мы в 2019 году, поэтому у нас в цене сарказм, шутки, заигрывания с аудиторией и прочая постирония. Для вдохновение почитайте перевод гида The New Yorker о том, как ограничивать время, которое пещерные дети проводят с огнем.

Отдельно стоит отметить, что в некоторых изданиях «фичерный» лид может следовать за более традиционным новостным или репортажным лидом, в котором кратко пересказывается вся суть статьи. Такой гибрид — не редкость. Так мы делаем и в Russia Beyond, для примера почитайте фичер о том, как люди играют в «русскую рулетку» с электрошокерами.