Как написать статью-фичер: 5 шагов

Работая над историей, помните о теме вашего материала и об аудитории. Для начала можете воспользоваться этими советами:

Сначала найдите всю необходимую информацию

Вам будет намного легче написать качественный глубокий материал, если вы уже будете владеть всей необходимой информацией. «После того как вы все это соберете, вам нужно найти место для всех кусочков информации, цитат и данных, — сказала Гроссман. — Я советую не начинать писать, пока вы не соберете всю информацию».

Спаджиари добавила: «Сначала я читаю все расшифровки интервью, подчеркивая не только цитаты, но и формирующиеся сюжетные линии». Затем она создает таблицу, в которую добавляет все свои источники. После каждого интервью она записывает основные выводы.

Не начинайте с самого начала истории

Гроссман сравнивает написание фичера с созданием картины. «Вы же не начинаете с верхней части и не рисуете до самого низа, — сказала она. — Что касается материала, я бы посоветовала собрать все компоненты истории в черновик, доработать их, поразмышлять над ними, найти побольше информации на эту тему, обратиться к статистике, добавить цитаты, затем посмотреть на все в целом и подумать: для какого издания я хочу написать эту историю? А после этого сформулируйте историю в стиле этого издания».

Как должен выглядеть фичер, вам подскажут материалы, опубликованные в том издании, на которое вы ориентируетесь, поэтому вам не придется ничего придумывать. Просто отражайте их стиль.

Знайте свою целевую аудиторию

Все сводится к тому, что хочет и должна знать ваша аудитория.

«Во-первых, необходимо знать рынок, на который вы ориентируетесь, — сказала Хогарт. — Во-вторых, я рекомендую тщательно изучить издание, для которого вы пишете, прочитав несколько последних публикаций и пролистав социальные сети, чтобы получить представление о его главных темах и принципах, а также об аудитории».

Также очень важно, чтобы ваши репортажи были емкими, с хорошей структурой, и отражали стиль издания, для которого вы пишете. «На этапе питчинга материала редакторам я всегда советую руководствоваться подходом "показывай, а не рассказывай". Добавляйте заголовок и лид, чтобы продемонстрировать, что вы можете адаптироваться к тону и стилю журнала или газеты», — добавила Хогарт.

Сформируйте временную шкалу

В процессе работы над длинными и трудоемкими материалами может случиться, что у вас накопится такое количество материала, что трудно будет вспомнить, как именно вы собирались рассказать эту историю. Спаджиари, у которой есть опыт работы с различными повествовательными и расследовательскими фичерами, предлагает строить временную шкалу в формате документа или электронной таблицы.

«Мне нравится использовать электронные таблицы. Например, я пишу дату в одной ячейке, а в ячейке рядом — событие, — объяснила она. — Хронология — ваша путеводная звезда в процессе работы над фичером».

Если вы работаете над сложными материалами, этот метод поможет вам сформировать историю и выстроить повествование. «Это поможет вам хорошо разобраться в истории и не пропустить ни одного фрагмента в рассказе — а также объяснить все своим читателям», — добавила Спаджиари.

Если вам сложно, задавайте себе вопросы

«Если вам трудно писать фичер, спросите себя: нужно ли его писать? Каков будет результат? Кого этот материал заинтересует или затронет?» — сказала Гроссман.

Она добавила, что если вы не можете сформулировать, почему это важно или что именно вы хотите сказать, то это и есть проблема: вы не уверены, стоит ли вообще писать этот материал. А значит, пока вы не заинтересуетесь им по-настоящему, фичер не будет готов. «Когда у вас появляется идея, отложите ее в сторону, подождите и посмотрите, не происходит ли в новостях что-то, связанное с этой темой», — предложила Гроссман.

Подумайте о том, что происходит вокруг вас и что может сделать вашу историю своевременной и актуальной. «У меня было много студентов и клиентов, чьи действительно замечательные истории уже были приняты изданиями, но так и не опубликованы. А потом в какой-то момент редактор писал им: "Это случилось — на этой неделе самое подходящее время для публикации вашей истории! — сказала Гроссман. — Но делать это — ваша работа"».