Как написать статью-фичер: 5 шагов

Фичер — это статья, посвященная исследованию определенной темы. Его задача — информировать, вдохновлять и развлекать читателей, а также отвечать на вопросы о том, что происходит в мире.

Хотя десять или двадцать лет назад фичером называли любую статью, опубликованную в газетах или журналах, сегодня гораздо сложнее дать точное определение этому формату.

Мэри Хогарт, специалист по медиа, педагог и автор книги «Как писать фичеры для печатных, цифровых и онлайн-медиа», говорит, что сильный текст должен включать мультимедийные элементы — они усилят впечатление и позволят всесторонне рассмотреть тему материала: «Необходимо, чтобы контент не просто был важным, но и привлекал печатную, цифровую и онлайн-аудиторию».

Многие фрилансеры берутся за фичеры еще и потому, что за этот формат чаще всего больше платят.

«Чем больший по объему текст заказывает редактор, тем больше вы заработаете. Поиск информации требует времени, поэтому старайтесь писать по несколько материалов на одну тему, выбирая разный фокус для разных не конкурирующих между собой изданий», — сказала коуч и преподаватель журналистики Сьюзан Гроссман.

Для этого может потребоваться переосмыслить и заново сформировать материал, используя некоторые части уже опубликованного контента и новые цитаты. Новая статья будет ориентирована на другую аудиторию и опубликована в другое время.

В работе над фичерами есть свои трудности.

Сложнее всего определиться с актуальными и жизнеспособными идеями. «Сложно не просто найти тему, но найти такую, которая подошла бы для полноценного текста, а также отыскать доступные источники информации», — говорит Оттавия Спаджиари, журналистка, чьи фичеры публикуются в таких изданиях, как The New Yorker и The Guardian.

Гроссман отметила, что еще одна проблема заключается в использовании слишком общих тем.

Редактору интересны актуальные материалы, привязанные к настоящему моменту, а особенно те, что заглядывают в будущее. Вам нужно придумать, за что зацепиться, ведь неотъемлемой частью фичера должна стать какая-то новость.

Работа над таким типом материалов требует навыков исследования и креативности, но этому можно научиться. «Лучшие истории — те, что увлекают вас самих. А ваша работа — ответить в материале на все вопросы, которые могут возникнуть у ваших читателей», — объяснила Гроссман.