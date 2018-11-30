Самое интересное из традиционного доклада Feature Today Institute
В начале октября Feature Today Institute традиционно публикует подробный отчет о трендах в журналистике, медиа и технологиях. По сравнению с 2017 годом количество инноваций выросло в полтора раза. Мы выбрали для вас все самое нужное.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Исследователи выделяют два типа искусственного интеллекта: «общий» и «узкий». Брелок вашего авто, спам-фильтры в электронной почте, рекомендации, которые выдает Amazon, основываясь на ваших запросах, — самые простые примеры системы первого вида. Ко второму можно отнести все антропоморфные технологии — Dolores, Samantha, H. A. L. и так далее.
В основе искусственного интеллекта лежит нейронная сеть. Она нужна для приема и переработки информации. Сеть регулирует всю систему, посылая в программу подробнейшие последовательные алгоритмы действий.
Эра новых компьютерных и коммуникационных технологий начинается прямо сейчас, утверждают авторы доклада. В ближайшие десять лет мы будем получать информацию и общаться с помощью устройств, управляемых голосом, жестами и прикосновениями к нематериальным интерфейсам.
Причем это будут не просто смартфоны, а особые гаджеты, расположенные по всему телу, — нечто вроде электронной одежды. Уже сегодня существуют наушники, учитывающие биометрические параметры человека, браслеты и кольца, реагирующие на его движения, «умные» очки, способные воспроизводить и записывать информацию.
Эти изобретения начинают менять наше ощущение материального осязаемого мира. Обыкновенные, привычные экраны будут нужны только для чтения больших произведений.
• Искуственный интеллект для СМИ
Одной из прорывных технологий для СМИ исследователи называют NLG (Natural Language Generation, создание натурального языка). Эта система умеет интегрировать ключевые слова в тексты, улучшая поисковую оптимизацию и делая коммуникацию более личной. Она подбирает информацию для пользователя, основываясь на его предпочтениях, местоположении, языке и даже скорости чтения.
В 2016 году The Washington Post запустила NLG-проект Bandito — он пишет заголовки, настраиваемые под определенную читательскую аудиторию.
И сервисы на основе NLG продолжают эволюционировать. Их учат переводить материалы на иностранные языки, адаптировать их для людей из разных социальных слоев и воспроизводить текст голосами с разной интонацией.
Bloomberg и Associated Press используют этот алгоритм для написания новостей. 2000 материалов генерируются программой за секунду после загрузки фактов. ProPublica и Urbs Media пошли еще дальше: с помощью NLG они ищут интересные человеческие истории и инсайды в массивах публичных данных и электронных системах правительства.
Еще одна нейронная технология, Natural Language Understanding (NLU), работает с массивом неструктурированных текстов из интернета: постами, твитами, подписями к картинкам. Система анализирует их, помогая выделить основную мысль каждого, проследить связи внутри подчас отрывочного повествования и даже выявить эмоцию, с которой они написаны.
Аналогично следят за нашими привычками электронные помощники вроде Tiān Māo и Alexa от Amazon. Они знают тысячи ответов на еще не заданные нами вопросы, ведь в их распоряжении наши персональные данные: от распорядка дня до любимых СМИ. А инженеры из AI Research Lab при Facebook постарались привить искусственному интеллекту чувство прекрасного. Кажется, у них получилось: именитые критики-искусствоведы не могут отличить их произведения от созданных человеком. Алгоритм может писать музыку, разрабатывать дизайн одежды и многое другое. Другой искусственный интеллект, Sony's Flow Machine, в этом году выпустил целый альбом сочиненных и исполненных им же песен.
• Боты
В журналистике ботов разделяют на две категории: новостные и повышающие производительность. Первые занимаются сбором новостей на заданную тему, а вторые нужны редакции, чтобы рационализировать и упростить выполнение ежедневной работы. Это помогает освободить время журналистов и оптимизировать творческие ресурсы, направив их на выполнение более сложных и важных задач.
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА
спровоцировала серьезные изменения во многих сферах, последствия которых мы будем наблюдать не только в 2019 году.
Для журналистов блокчейн дает возможность проводить фактчекинг в режиме онлайн. А американский вещательный гигант NBCU совсем недавно начал использовать блокчейн для измерения эффективности рекламы.
Принципы, на которых строится блокчейн, позволяют публиковать информацию, которая не может быть удалена или изменена. Такой контент также не удастся отфильтровать, забанить и заблокировать. TRON и Civil — одни из первых информационных ресурсов, созданных на блокчейне. Их пользователи создают материалы, которые нельзя подвергнуть цензуре, но очень просто распространить.
Создание таких медиа — революция, считают авторы доклада. Модераторы соцсетей и других платформ теряют возможность решать, дойдет информация до широких масс или нет. При этом большая часть ответственности за достоверность перекладывается на самих пользователей блокчейн-медиа: только они сами могут жаловаться на сомнительный контент.
СМЕШЕНИЕ РЕАЛЬНОГО И ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВ СТАНОВИТСЯ МЕЙНСТРИМОМ
Объединение двух сред уже случилось: очки виртуальной реальности и носимая электроника уже используются крупнейшими медиакорпорациями.
• Вычислительная фотография
Это набор технологий, который позволяет получать качественные снимки не только за счет фотооптики, но и благодаря компьютерным технологиям обработки изображения.
Новые модели iPhone и флагманских смартфонов на Android проводят тысячи операций во время создания единственного снимка, чтобы получить результат с ровной экспозицией, без засветов и чересчур темных областей.
Благодаря исследованиям Калифорнийского университета создана инновационная технология компьютерного зума, которая позволяет изменять композицию снимка без физического передвижения предметов. Фотограф может менять размер и положение объектов внутри кадра. А мешающие объекты можно просто удалить из кадра.
Вычислительная фотография ставит перед журналистикой этический вопрос: как сильно можно изменять фото и что может послужить поводом для этого? В любом случае в редакциях возрастает необходимость скрупулезной проверки изображений перед их публикацией, ведь многие решат этическую дилемму явно не в пользу непреложности фактов.
• Вычислительная журналистика
Алгоритм CAR (Computer Assisted Reporting) идеально подходит для журналистских расследований. С его помощью можно докопаться до неочевидных историй, найти труднодоступные документы и проверить их на подлинность. Поиск по контенту на разных языках, автоматическое составление отчетов, извлечение смыслового зерна текста, алгоритмическая визуализация, многомерная аналитика огромных массивов информации — вот далеко не все возможности вычислительной журналистики. Они дают медиапрофессионалам возможность выстраивать аналитические связи между фактами, людьми и организациями намного быстрее и комфортнее, чем если бы мы делали это вручную.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЕО- И АУДИОИСТОРИИ
Аудитория вовлекается в цифровые материалы и тактильно, и визуально, и аудиально. Чтобы удержать зрителей, производители контента придумывают нетрадиционные способы рассказать историю. Акцент в трюках ставится на предельную персонализацию и интерактивность, утверждают авторы доклада.
Веб-сервис Eko — первопроходец в производстве роликов креативного формата. Его создатели предлагают авторам конструировать истории, в которых зритель самостоятельно решает судьбу персонажей. Каждый раз, когда они переживают переломный момент, когда возникает необходимость выбора, аудитория делает его вместе с героями. Получается, что каждый человек смотрит свою историю, ведь разные решения приводят к разным последствиям.
Компания Netflix взялась за разработку иммерсивного контента для более юных зрителей. А BBC в 2017 году выпустила первое игровое аудио для «умной колонки» Amazon's Echo. Чтобы управлять повествованием в истории, необходимо «общаться» с персонажами — разумеется, через девайс.