О трендах в журналистике, медиа и технологиях 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Исследователи выделяют два типа искусственного интеллекта: «общий» и «узкий». Брелок вашего авто, спам-фильтры в электронной почте, рекомендации, которые выдает Amazon, основываясь на ваших запросах, — самые простые примеры системы первого вида. Ко второму можно отнести все антропоморфные технологии — Dolores, Samantha, H. A. L. и так далее.

В основе искусственного интеллекта лежит нейронная сеть. Она нужна для приема и переработки информации. Сеть регулирует всю систему, посылая в программу подробнейшие последовательные алгоритмы действий.

Эра новых компьютерных и коммуникационных технологий начинается прямо сейчас, утверждают авторы доклада. В ближайшие десять лет мы будем получать информацию и общаться с помощью устройств, управляемых голосом, жестами и прикосновениями к нематериальным интерфейсам.

Причем это будут не просто смартфоны, а особые гаджеты, расположенные по всему телу, — нечто вроде электронной одежды. Уже сегодня существуют наушники, учитывающие биометрические параметры человека, браслеты и кольца, реагирующие на его движения, «умные» очки, способные воспроизводить и записывать информацию.

Эти изобретения начинают менять наше ощущение материального осязаемого мира. Обыкновенные, привычные экраны будут нужны только для чтения больших произведений.

• Искуственный интеллект для СМИ

Одной из прорывных технологий для СМИ исследователи называют NLG (Natural Language Generation, создание натурального языка). Эта система умеет интегрировать ключевые слова в тексты, улучшая поисковую оптимизацию и делая коммуникацию более личной. Она подбирает информацию для пользователя, основываясь на его предпочтениях, местоположении, языке и даже скорости чтения.

В 2016 году The Washington Post запустила NLG-проект Bandito — он пишет заголовки, настраиваемые под определенную читательскую аудиторию.

И сервисы на основе NLG продолжают эволюционировать. Их учат переводить материалы на иностранные языки, адаптировать их для людей из разных социальных слоев и воспроизводить текст голосами с разной интонацией.

Bloomberg и Associated Press используют этот алгоритм для написания новостей. 2000 материалов генерируются программой за секунду после загрузки фактов. ProPublica и Urbs Media пошли еще дальше: с помощью NLG они ищут интересные человеческие истории и инсайды в массивах публичных данных и электронных системах правительства.

Еще одна нейронная технология, Natural Language Understanding (NLU), работает с массивом неструктурированных текстов из интернета: постами, твитами, подписями к картинкам. Система анализирует их, помогая выделить основную мысль каждого, проследить связи внутри подчас отрывочного повествования и даже выявить эмоцию, с которой они написаны.

Аналогично следят за нашими привычками электронные помощники вроде Tiān Māo и Alexa от Amazon. Они знают тысячи ответов на еще не заданные нами вопросы, ведь в их распоряжении наши персональные данные: от распорядка дня до любимых СМИ. А инженеры из AI Research Lab при Facebook постарались привить искусственному интеллекту чувство прекрасного. Кажется, у них получилось: именитые критики-искусствоведы не могут отличить их произведения от созданных человеком. Алгоритм может писать музыку, разрабатывать дизайн одежды и многое другое. Другой искусственный интеллект, Sony's Flow Machine, в этом году выпустил целый альбом сочиненных и исполненных им же песен.

• Боты

В журналистике ботов разделяют на две категории: новостные и повышающие производительность. Первые занимаются сбором новостей на заданную тему, а вторые нужны редакции, чтобы рационализировать и упростить выполнение ежедневной работы. Это помогает освободить время журналистов и оптимизировать творческие ресурсы, направив их на выполнение более сложных и важных задач.