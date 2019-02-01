Февральский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема февральского номера серьезна, как законопроект о фейках и беспрецедентна, как рост зарплат граждан Российской Федерации — журналистские расследования. О чем должен помнить и знать журналист, занимаясь расследованием? Почему в этом случае одна голова — плохо, а две — еще куда ни шло? Как работать с инсайдерами и «сливами»? Мы собрали массу действительно полезных и реально применимых на практике советов от заслуженных мастеров-расследователей.

«Расследование — это такой хирургический жанр». Роман Анин, в самом недавнем прошлом редактор отдела расследований «Новой газеты», — о задачах журналиста, опыте коллективной работы с коллегами из других стран и о худшем, что сделала российская власть. Без купюр.

Расследователь — тоже человек. Заместитель главреда «Новой газеты» Ольга Боброва отвечает на вечное «зачем?», практичное «как?», а также объясняет, почему с большим оптимизмом смотрит на расследовательскую школу в России. Не согласиться невозможно.

Иск с горы. Что делать, если с вас хотят взыскать миллион? Кейс с хэппи-эндом от журналиста-расследователя Ирины Панкратовой.

Забивая гвозди, не бейте себя по пальцам. Памятка для начинающего журналиста-расследователя. Запомнить на зубок. Ибо если придут, то обязательно проверят.

Конечная инстанция. Об особенностях регионального расследования рассказывает Мария Коробко, главный редактор газеты «Ставропольский репортер». Между прочим, девиз издания гласит: «Все видит, все слышит, все расскажет».

Пожалуй, пора! или Как колымские журналисты «разгребали» наследие ГУЛАГа. Инна Тимченко сдувает пыль с главного дела жизни своего отца. Страшно. Интересно.

«Или оставаться в болоте, или идти вперед. С кочки на кочку». Беседа с автором и ведущим программы «Тем временем. Смыслы» Александром Архангельским о его ТВ-детище, правозащитной деятельности и романе «Бюро проверки», удостоенном премии «Большая книга». Интервью со смыслом.

5 ошибок редактора отдела. Александр Колесниченко, доцент факультета журналистики МГУ, с радостью делится приобретенным опытом. В основном горьким.

UX, какой дизайнер. Дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен? Очень просто о не очень, на первый взгляд, простом.

Что тренд грядущий мне готовит? Пять направлений в развитии новых медиа. Сообщества в соцсетях, авторские медиа, алгоритмическая дистрибуция, медиабренды и социальное финансирование. Будущее уже наступило. Вливайтесь!

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, азы фельетона от Леонида Флорентьева, суровый (но справедливый) разбор текста молодого журналиста от Инны Тимченко и многое другое!