Февральский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Февраль! Достать чернил и плакать по загубленным человеком лесам, полям и рекам.
Главная тема февральского номера — экологическая журналистика. Она актуальна как никогда: все мы видели, как среди бела дня Грета Тунберг стала популярнее Гарри Поттера. Вот так фокус.
В фокусе:
• Двоякодышащая Россия. Председатель Ассоциации журналистов России Александр Федоров уверен: главная экологическая проблема России — пропасть между властью и обществом. Создается впечатление, что народ и его слуги ходят по разным улицам, дышат разным воздухом и пьют разную воду. А может, так оно и есть?
• В великом и могучем русском языке явно не хватает слов для точного описания экологической ситуации («Песец —это слишком мягко»).
• Виктор Терешкин — о трудных и опасных буднях экожурналиста.
• Накануне 90-летия со дня рождения вспоминаем отца-основателя отечественной экологической журналистики Василия Пескова. Вы узнаете, чем он заразил Владимира Путина.
Кроме того:
• Чтобы привлечь молодежную аудиторию, крупнейшие западные газеты не брезгуют TikTok.
• Какую пользу редакторам и издателям могут принести QR-коды?
• Требуются сверхчеловеки! Словесный портрет журналиста грядущего десятилетия.
Сергей Мешавкин повеселит читателей воспоминаниями о железном строкомере и расскажет о том, как нам жить теперь без этого пыточного приспособления.
«ХОДИ ГОГОЛЕМ» — наш новый литературный конкурс. О его условиях и сроках подачи высокохудожественных работ вы тоже узнаете из свежего номера журнала.