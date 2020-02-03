Февральский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:

• приобрести цифровой номер

• оформить цифровую подписку на полгода

• оформить членство в Клубе Журналиста

• оформить редакционную подписку на полгода или год

Если вы подписались по каталогу, то отправьте ваши данные на info@jrnlst.ru. Редакция предоставит вам логин и пароль для доступа к материалам Клуба.

Февраль! Достать чернил и плакать по загубленным человеком лесам, полям и рекам.

Главная тема февральского номера — экологическая журналистика. Она актуальна как никогда: все мы видели, как среди бела дня Грета Тунберг стала популярнее Гарри Поттера. Вот так фокус.

В фокусе:

• Двоякодышащая Россия. Председатель Ассоциации журналистов России Александр Федоров уверен: главная экологическая проблема России — пропасть между властью и обществом. Создается впечатление, что народ и его слуги ходят по разным улицам, дышат разным воздухом и пьют разную воду. А может, так оно и есть?

• В великом и могучем русском языке явно не хватает слов для точного описания экологической ситуации («Песец —это слишком мягко»).

• Виктор Терешкин — о трудных и опасных буднях экожурналиста.

• Накануне 90-летия со дня рождения вспоминаем отца-основателя отечественной экологической журналистики Василия Пескова. Вы узнаете, чем он заразил Владимира Путина.

Кроме того:

• Чтобы привлечь молодежную аудиторию, крупнейшие западные газеты не брезгуют TikTok.

• Какую пользу редакторам и издателям могут принести QR-коды?

• Требуются сверхчеловеки! Словесный портрет журналиста грядущего десятилетия.

Сергей Мешавкин повеселит читателей воспоминаниями о железном строкомере и расскажет о том, как нам жить теперь без этого пыточного приспособления.

«ХОДИ ГОГОЛЕМ» — наш новый литературный конкурс. О его условиях и сроках подачи высокохудожественных работ вы тоже узнаете из свежего номера журнала.