Февральский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Этот поезд в огне.

«Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой», — сообщал нам лет сорок назад Борис Гребенщиков. Найдите его рок-репортаж в интернете и убедитесь, насколько он созвучен нашему времени.

На этот раз к нам приехал не полковник Васин, а «рядовой блогер» Навальный. И началось.

Пренебрегая строгой очередностью событий, последовавших за его приземлением и задержанием на родной земле (вы, конечно, и так в курсе), перейдем к тем беспрецедентным актам насилия, которым подверглись не только рядовые граждане, но и наши коллеги-журналисты в ходе протестных акций конца января.

«Я работала на Пушкинской площади. На мне была жилетка желтая с обозначением прессы, редакционное задание и бейджик с моим именем и должностью. В какой-то момент люди стали толкаться и меня выдвинули в круг, где стояли омоновцы с дубинками. Я оказалась перед ОМОНом, который стал бить дубинками всех, кто перед ними стоял. Меня ударили по голове. Я не знаю, сколько это продолжалось, когда я лежала под ногами у людей. В какой-то момент омоновцы отошли, и меня вытащили в толпу. Мне удалось отойти в сторону, и я начала дышать, просто было безумно страшно», — рассказывала потом корреспондент «Новой газеты» Елизавета Кирпанова.

Этот эпизод и другие примеры надругательства над российским Законом о СМИ (не говоря уже о конституции) приведены в февральском номере ЖУРНАЛИСТА. Его главная тема — «Журналист и закон» — столь же созвучна переживаемому обществом моменту, как и песня БГ.

Напрашивается грустный вывод: тактика правоохранителей на протестных акциях осталась прежней — они нейтрализуют журналистов, чтобы минимизировать распространение информации о действиях полиции против участников мероприятий. При этом жестокость силовиков возрастает и бьют они не по фотографии на пресс-карте, а по голове.

А как вести себя журналистам в тех сегментах нашей жизни, которые пока выглядят мирными, с учетом всех поспешно принятых за последнее время законов?

«Закон коряв, но это закон», — повторяем мы за древними, слегка отредактировав их постулат.

• «Сейчас журналистам нужно как никогда ранее изучать законы, даже если они написаны сложным и не всегда понятным языком, знать наиболее серьезные ограничения, которые могут стоить редакции закрытия, а журналисту не только спокойной жизни, но иногда и свободы. Второе: надо стремиться к тому, чтобы быть законопослушным. Даже если тебе кажется, что закон несправедлив, его надо исполнять», — говорит Галина Арапова, главный юрист и директор Центра защиты прав СМИ. В своем интервью ЖУРНАЛИСТУ она подробно анализирует все недавние новации российского законодательства, имеющие отношение к нашей повседневной работе.

Главной теме номера также посвящены материалы:

• «Шагреневая кожа свободы»: вы будете смеяться, но наступление на прессу растет и в тех странах, которые мы привыкли считать благополучными;

• «Это может случиться с каждым»: о чем должен помнить журналист, отправляясь на задание;

• «Сорокин хвост» и пекинская капуста: как наказывали журналистов и СМИ в 2021 году;

• «О пользе солидарности»: рассказывает сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин.

• Региональную прессу представляют воронежская «Семерочка» и «Шахтинские известия».

• Тема, взволновавшая медиасообщество до того, как все внимание сосредоточил на себе Алексей Навальный, отражена в материале «Банный день Дональда Трампа». Когда Twitter и другие соцсети забанили бывшего президента США, что это было — акт цензуры или решение в рамках редакционной политики? Приводим разные мнения на этот счет.

• А тому, как Иосиф Сталин забанил Андрея Платонова, посвящено очередное занятие в школе фельетона.

• Завершает февральский номер сольное выступление в клубе байкеров. На сцене — баечник-виртуоз Василий Смирнов.