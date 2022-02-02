Февральский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Берегите голову — свой рабочий инструмент

Все ремесла и поприща чреваты своими профессиональными заболеваниями. Замечено, что уполномоченные по правам человека в России часто страдают тугоухостью, у госслужащих развивается почечуй, а сотрудники ДПС жалуются на избыточный вес и косопузие.

Есть свои профессиональные риски и у нашей любимой профессии. Именно их анализ стал главной темой февральского номера ЖУРНАЛИСТА.

• Многие вообще считают, что журналистика — это не работа, а диагноз. Но это в целом. А симптомы у каждого свои.

• О стрессе, точнее, о посттравматическом стрессовом расстройстве — большая статья «Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства». В качестве бонуса к рецептам борьбы с ПТСР — способы установить контакт с трудным собеседником и история болезни Дмитрия Киселева, который любил свободу, да вышел замуж.

• Можете представить себе редакцию, где у каждого сотрудника свой сдвиг по фазе — выгорание, синдром самозванца, обесценивание, гиперопека, эскапизм? Мы смогли. Помочь бедолагам вызвалась врач-психиатр Антонина Фрунзе (статья «Спасение выгорающих»).

Продолжаем устанавливать локацию поехавшей крыши и выясняем:

• кто такие «думскроллеры» и почему народ любит порнуху и чернуху;

• почему теплые отношения в коллективе ценятся выше денег;

• нужно ли прятать в карман или в сумочку свои амбиции;

• чем плох и хорош перфекционизм в журналистике.

Подытоживая главную тему февральского номера, отдадим должное народной мудрости: «Лучше быть богатым и здоровым, чем журналистом».

• Журналистика в Казахстане стала одной из жертв «антитеррористической операции», считают наши коллеги из соседней страны. В частности, они сообщают, что были не готовы к отключению интернета. Что делать в такой ситуации? Читайте материалы Екатерины Назаренко и Даниила Кислова.

• На российском бумажном рынке — новый бумажный кризис. Лишней бумаги нет, цены на нее растут день ото дня. Все идет к тому, что бумажные самолетики и газетные пилотки скоро станут артефактами, а в терпком воздухе крикнет последний бумажный пароход. Детали апокалипсиса — в статье Елены Шитиковой «Гудбай, читатели» (рубрика «РЫНОК»).

• Можно констатировать, что в 2021 году появилась новая тенденция – отъезд журналистов за границу. Люди уезжают из страны, опасаясь за свое будущее, и одной из главных угроз считают возможность уголовного преследования. Россия становится зоной рискованной журналистики? Подробности печальной хроники — в материале «СМИграция» (рубрика «СОБЫТИЯ»).

• Чтобы не завершать обзор номера на этой звенящей грустной ноте, рекомендуем заглянуть в клуб. Это наш Клуб молодого журналиста — там вы узнаете о блужданиях голодных, как Раскольников, питерских студентов в поисках шавермы (это так в краю поребриков шаурму называют). А за углом, в Клубе байкеров, фотограф Юрий Феклистов рассказывает о своих встречах с Булатом Окуджавой.

Ешьте, вспоминайте, читайте.