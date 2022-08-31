Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку VK и Яндекс

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила сделку VK и Яндекс, однако с некоторыми условиями, которые направлены на сохранение конкуренции.

Требование, которое ведомство предъявило к «Яндексу» по поводу приобретения Delivery Club — это отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Согласно предписанию, компания должна обеспечить партнерам сервисов сохранение размера вознаграждения, а также порядок его формирования в течение трех лет с момента совершения сделки. Также «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сервисов.

От VK в связи с покупкой новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен» требуется запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

Напомним, что 23 августа VK и «Яндекс» сообщили о заключении сделки: «Яндекс» получил от VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK — контент-сервисы «Дзен» и «Новости». При этом о продаже VK двух своих контент-платформ «Яндекс» договорился еще в апреле.