Федеральная сеть продажи прессы «Роспечать» покидает рынок

Одна из крупнейших федеральных сетей киосков прессы «Роспечать» передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка.

Около 500 из 2 тыс. торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде. У «Роспечати» остался долг перед издателями по розничным продажам в 100 млн руб., который она планирует погасить именно за счет арендных платежей.

«Роспечать» основана в 1994 году и долгое время принадлежала Олегу Дерипаске. В апреле 2018 года он попал под санкции США, и уже в декабре основным акционером компании стал Павел Езубов. На конец 2019 года, по данным Kartoteka.ru, он контролировал 80,27%.