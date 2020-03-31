Федеральные каналы сокращают новостное вещание

Федеральные каналы скорректируют сетку вещания на объявленную неделю каникул с 30 марта. Телеканалы намерены снимать меньшее число новостных сюжетов в ближайшее время, чтобы не нарушать карантин и дать как можно большему числу сотрудников возможность быть дома. Об этом «Открытым медиа» сообщили источники, близкие к администрации президента, и подтвердили сотрудники двух федеральных телеканалов.

Телеканал «Звезда» внес коррективы в верстку. Сократился хронометраж новостных выпусков. Итоговая программа «Новости дня», которая выходит в 18 часов, стала короче в два раза и теперь будет длиться около 15 минут. На несколько минут сократились и сквозные дневные эфиры, а полуденный выпуск вообще исчез из сетки вещания. Вместо него на телеканале будут транслировать художественные сериалы.

Телеканал ТВЦ также корректирует сетку вещания — уже свёрнуты съёмки ежедневной утренней программы «Настроение» на ближайшее время, говорят собеседники издания. Один из штатных сотрудников ВГТК рассказал, что его коллеги из новостной редакции уже некоторое время работают из дома, однако полностью отменить эфиры и рабочие выезды невозможно. Продюсеры, редакторы, координаторы работают в удалённом формате, для съемок в городе оставили минимальное количество съёмочных групп. Впрочем, пока на программе передач, размещённой на официальном сайте телеканала, это никак не отразилось.

В администрации президента, по словам двух близких к ней собеседников, считают, что слишком много информации может нервировать население и даже вызывать панику, поэтому в период, когда граждане сидят дома на карантине и активнее смотрят телевизор, для них предпочтительнее развлекательные программы.