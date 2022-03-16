Михаил Федотов: «Нормы этики соблюдаются только теми, в ком есть совесть»

— Как получилось, что закон «О СМИ» опередил все другие законы?

— После того как был принят союзный закон о печати, а было это 12 июня 1990 года, возникла необходимость в появлении республиканского закона. Приступая к его созданию, мы хотели, чтобы он был лишен тех компромиссов, которые были в союзном законе о печати. Поэтому все то, что мы не смогли отстоять там, мы заложили в российский закон. Надо сказать, что Россия после провозглашения государственного суверенитета начала активно законодательствовать. Но из всех законов, которые тогда были приняты, до сегодняшнего дня дожили очень немногие, в том числе закон «О СМИ». Он жив по сей день.

— С чем связано его долголетие?

— Я думаю, с той ролью, которую СМИ играют в современном мире. С прессой власти стараются не связываться, формулу «ругаться с журналистами — это все равно что стричь шерсть со свиней: шерсти мало, а визгу много» власть поняла. Работая в исполнительной власти, я постоянно своим коллегам по правительству говорил: «Не трогайте журналистов, с ними нужно обращаться максимально аккуратно, вежливо и уважительно. И тогда вы можете рассчитывать на то, что они вам ответят тем же. А если вы начнете их притеснять, то ничего хорошего из этого не получится». Все притеснения СМИ до добра не доводят.

— Вы, Юрий Батурин и Владимир Энтин вошли в историю отечественной прессы как создатели закона «О СМИ». Как образовался этот союз? Правда ли, что он связал вас на долгие годы?

— Сначала нас связал интерес к правовым проблемам функционирования СМИ. Мы, все трое, но каждый по отдельности, занялись этой темой задолго до перестройки. Например, Володя Энтин специализировался на зарубежном законодательстве о СМИ. Юра Батурин исследовал феномен цензуры, используя для этого, помимо юридического, еще и журналистское образование. Для меня тема свободы и цензуры — главная песня в жизни. Идея создать такой проект родилась весной 1988 года, когда мы с Юрой Батуриным пилили дрова для шашлыка. Помню, я ему сказал, что нашел в официальном плане законопроектных работ строчку про закон о печати. Юра ответил, что он даже читал этот проект и что он ему не понравился. «А давай мы напишем свой проект закона», — предложил я тогда. «Давай напишем», — ответил Батурин. Потом мы позвали Володю Энтина и недели за три, наверное, написали.

— Он разительно отличался от предложенного проекта?

— Разительно — это не то слово. Они были абсолютно не похожи друг на друга. Между ними не было ничего общего, кроме алфавита. Кстати, тот проект так и не был опубликован, а мы свой напечатали в эстонской газете «Спордилехт».

— А почему там?

— Потому что в других местах нам отказали. Мы участвовали в круглых столах в «Литературной газете», в «Московских новостях», в Союзе писателей и всюду спрашивали: «Если мы напишем проект, вы его напечатаете?» Они все обещали, но, когда мы передали им текст, они только развели руками. Тогда мы отнесли проект закона в «Известия». Там поблагодарили, пообещали напечатать, но вскоре вернули, сославшись на запрет Главлита. И из «Комсомольской правды» пришел отказ после предварительных обещаний напечатать. Тогда мы отдали наш проект Д.С. Авраамову, главному редактору ЖУРНАЛИСТА, со словами: «Но вы-то можете напечатать?» «Конечно, давайте», — ответил нам Дмитрий Сергеевич. Мы отдали. Он послал в набор. Когда текст дошел до типографии, ему позвонили из Главлита и сказали, что это печатать нельзя. Но в конце концов нам удалось договориться, что мы опубликуем статью с основными положениями законопроекта, но везде вместо слова «проект» будем писать «вариант». Детектив, да и только! Мы с Батуриным это все подробно описали в книге «Феноменология юридического чуда», которая вышла в 2016 году. Это было настоящее чудо, потому что в нашей стране никогда не было закона о свободе прессы за всю тысячелетнюю историю. Тем более — закона, принятого на основе инициативного авторского проекта. А мы это сделали!

— Как известно, в процессе создания проекта закона вы изучали зарубежное законодательство. Отсюда вопрос: что из западного опыта вы взяли для себя? А что не получилось применить в российских реалиях?

— Мы изучали иностранный опыт, но мы его не копировали. Наш закон «О СМИ» чисто российский, он не является копией ни английского законодательства (в Британии не существует закона о СМИ), ни французского, ни какого-либо еще. Он абсолютно уникален. Другое дело, что с него потом делали копии неоднократно. Многие законы о средствах массовой информации, которые принимались в бывших союзных республиках, списаны с нашего союзного или российского законов.

— С какой позиции вы осмысливали западное законодательство?

— Как это должно работать в России. В 1991 году, выступая перед российским парламентом на первом чтении проекта закона «О СМИ», я говорил, что мы создаем только правовую базу свободы слова, но культуру свободы мы не можем создать с помощью закона: ее надо выращивать — медленно, последовательно, упорно.