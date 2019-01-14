Диалог, перешагнувший за век: Михаил Федотов

— Журнал ЖУРНАЛИСТ изначально был для меня не источником знаний о профессии журналиста, а местом приложения моей публикационной активности по правовым проблемам деятельности СМИ, или, как тогда принято было формулировать, СМИП (средства массовой информации и пропаганды). Поскольку начиная с 1968 года я работал газетным репортером и одновременно учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ, постольку тема правовых проблем журналистики была естественным приложением практических знаний к университетской учености. А журнал ЖУРНАЛИСТ стал для меня, молодого преподавателя конституционного права, максимально удобной площадкой для научных публикаций, облеченных в популярную форму. Моя первая статья такого рода появилась в журнале под заголовком «До и после суда» в 1983 году, в № 11. С того момента я стал частым гостем в редакции и на полосе. В немалой степени этому способствовали дружеские отношения, сложившиеся у меня с тогдашним главным редактором и моим будущим соавтором Дмитрием Сергеевичем Авраамовым.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Разумеется, мне запомнились прежде всего те рубрики, под которыми публиковались мои собственные статьи. Они касались правовых и профессионально-этических аспектов профессии. Пожалуй, самыми запоминающимися публикациями стали наша с Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным статья «Каким быть Закону о печати?» (1989, № 3), проторившая путь к нынешнему Закону «О СМИ», к запрету цензуры и т. д., и «Кодекс профессиональной этики советского журналиста. Авторский проект», написанный совместно с Авраамовым (1989, № 1).

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Будущее российской журналистики видится мне в той же туманной дали, куда неумолимо дрейфует вся мировая журналистика за исключением той, что прозябает в тоталитарных и теократических режимах. Исчезнет газетная бумага, как исчезли горячий набор и профессия метранпажа, но никуда не денется газетная журналистика, если мы сохраним ее живой дух и ее обязательства перед аудиторией. И это касается не только газет!

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Не унывать, не опускать руки в ожидании, не страшиться опасностей интернета, а учиться самим и учить других искусству кораблевождения в этом информационном океане.