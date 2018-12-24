Экс-владелец Forbes получил иск на 170 млн рублей

Сергей Поправка, гендиректор одной из компаний бизнесмена Игоря Рыбакова, подал иск к бывшему владельцу Forbes Александру Федотову c требованием вернуть 170 млн руб. долга, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Игорь Рыбаков предоставил Федотову заем на сумму 150 млн руб. сроком на полгода. Федотов вернул небольшую часть долга, и в ноябре Рыбаков переуступил права требования по займу Сергею Поправке.

Представитель Федотова рассказал, что какое-то время назад обсуждал с Рыбаковым совместный проект и инвестиции. Полученные деньги были «авансовым взносом» этих инвестиций, однако сумма была юридически оформлена как краткосрочный заем. Участвовать в проекте Игорь Рыбаков в итоге передумал. Федотов отметил, что передавать права по такому займу — «не совсем обычная бизнес-практика».

Иск подан в Гагаринский районный суд, в базе суда этого документа пока нет. Сергей Поправка подтвердил, что подал иск, но обсуждать его отказался.