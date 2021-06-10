Каким ведомствам можно задать вопрос в социальных сетях и как долго придется ждать ответа

В этом году ЖУРНАЛИСТ во второй раз присоединился к исследованию открытости и готовности к взаимодействию федеральных органов исполнительной власти РФ. Читайте, какие ведомства сегодня более доступны для журналистов, кому можно задать вопрос в социальных сетях и как долго придется ждать ответа

 

В марте-апреле 2021 года Счетная палата Российской Федерации в третий раз провела исследование, целью которого было определить уровень открытости государства. Хотя правила и нормы, регулирующие открытость информации и доступность данных, находящихся в ведении ведомств и министерств, четко определены и проработаны, на деле оказывается, что чаще всего диалог с пресс-службами органов власти носит очень формальный характер или вовсе не случается. Ежегодный мониторинг как раз выявляет узкие места и предлагает способы решения проблем.

Корреспонденты ЖУРНАЛИСТА задали интересующие вопросы от имени граждан и журналистов в социальных сетях и отправили официальные запросы пресс-службам 21 министерства и 49 ведомств. В этом году на чистоту исследования повлияла готовность федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) к исследованию, ставшему уже почти традиционным. Пресс-секретари знают о своих показателях и знают, как их улучшить. Несмотря на это, данные получились интересными и отличающимися от прошлогодних.

 

Социальные сети: игра в одни ворота

Насколько ведомства открыты к диалогу с гражданами, проверяли через соцсети. Взяли четыре основных в России: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram (в прошлом году в список входили также Twitter и YouTube, ими ФОИВ пользуются гораздо меньше). Оценивали по следующим критериям: наличие аккаунтов в разных социальных сетях и ссылки на них на официальном сайте, наличие контактной информации о ведомстве в аккаунтах (адрес, время работы, телефон, ссылка на сайт), частота постинга и его качество (новый параметр для исследования этого года), возможность написать в социальной сети и качество ответа.

Из 67 ведомств 58 имеют аккаунты в социальных сетях. Интересно, что после публикации доклада «Открытость государства в России-2020» несколько ведомств завели аккаунты в социальных сетях — Росфинмониторинг создал страницы в Facebook и Instagram, Роснедра и Росводресурсы также открыли представительства и во «ВКонтакте». При этом во всех четырех наиболее востребованных соцсетях в России представлены только 20 из 67 ведомств (30%). Самой непопулярной площадкой остаются «Одноклассники» — там представлены 22 ведомства.Только 30% ведомств имеют аккаунты во всех четырех популярных соцсетях в России

Чтобы проверить качество обработки обращений граждан, мы отправляли вопрос, волнующий нас как журналистов и исследователей: есть ли у ведомства или министерства в той или иной социальной сети правила общения? Ответ получили только от 21 организации, при этом исчерпывающим (не просто да/нет, а с подробным объяснением, ссылками, дополнительной информацией) он был лишь у 12. Например, представители Росавтодора рассказали, что в их сообществе блокируют только за оскорбления и мат, а критику, даже жесткую, они всегда принимают к сведению, а также рассказали о том, какой контент они создают для каждой соцсети и почему.

Росархив же пояснил, что редко отвечает на комментарии пользователей потому, что делает это только в случаях, когда им нужна помощь.

 

Победителей не судят

При анализе социальных сетей мы обнаружили ряд ошибок, которые были и в прошлом году: нерегулярный постинг, одинаковый контент для всех аккаунтов, закрытые сообщения и комментарии или отсутствие работы с ними.

В этом году отдельное внимание уделили диалогу ведомств с подписчиками. Только 18 ведомств регулярно общаются с пользователями в комментариях. Однако содержательных ответов в аккаунтах крайне мало — культура общения государственных пресс-служб по таким каналам в России только формируется.

Взаимодействие Росавтодора с подписчиками в комментариях — хороший пример
Взаимодействие Росавтодора с подписчиками в комментариях — хороший пример

Абсолютным лидером рейтинга по работе с социальными сетями в этом году стал Росавтодор. Второе место заняло Минэнерго РФ. Кроме того, в топ-5 попали и лидеры прошлогоднего рейтинга: ФАС РФ, Минобороны РФ, Роструд.

 
Лидеры среди ведомств по соцсетям — Росавтодор, Минэнерго, ФАС

Отметим и тех, кто не попал в топ-5, но продолжает хорошо работать с соцсетями. Роспотребнадзор в Instagram первым преодолел порог в миллион подписчиков (скорее всего, это связано с интересом к деятельности ведомства во время пандемии и большой активностью взаимодействия с аудиторией). Большие сети аккаунтов развивают МИД РФ и Россотрудничество — у ведомств есть аккаунты представительств в разных странах и регионах, в том числе аккаунты на разных языках. Россотрудничество также ведет аккаунты под разными брендами — во «ВКонтакте» и Facebook ведомство ведет аккаунты «Русский дом», в Instagram — аккаунт с официальным названием и брендингом агентства.

 

Пишите письма

Эффективность взаимодействия пресс-служб и журналистов мы оценивали по результатам ответов на редакционные запросы. Из 70 направленных писем ЖУРНАЛИСТУ ответили на 35 (50%). В прошлом году мы получили всего 30 ответов.

Больше министерств отвечали в срок по Закону РФ «О СМИ»: 95% ответов на редакционный запрос было направлено в течение 7 дней. С другой стороны, ответы ведомств стали менее информативными: полнота ответа, то есть его качество, составила 73% и по сравнению с прошлым годом снизилась на 13%.

Очень вежливые сотрудники Роспатента
Очень вежливые сотрудники Роспатента

Ведомства учли рекомендации предыдущих исследований: количество ответов о получении запроса увеличилось в два раза — с 9 до 18. Несмотря на позитивную тенденцию, результат все равно печальный: если хотите точно получить ответ, все еще стоит использовать старый добрый телефон.

Не все ведомства высылают уведомления о получении запроса. Лучше уточнять по телефону

 

Год на удаленке

Мы спросили, как коронавирус повлиял на коммуникацию со СМИ и какие способы взаимодействия ведомства будут использовать и в дальнейшем.

Из 35 ответов ведомств и министерств о влиянии пандемии на взаимодействие с журналистами мы выяснили, что:

— увеличилось количество журналистских запросов по электронной почте и телефону. Поэтому большинство ведомств стали заранее готовить пресс-пакеты, справочные тексты.

Ответ Федерального дорожного агентства:

Перейдя на удаленную работу, сотрудники пресс-службы продолжили отвечать на запросы СМИ в установленные законодательством сроки, давать комментарии и распространять новости о работах, проводимых специалистами на подведомственных Росавтодору трассах. В период локдауна не снизилось и количество интервью.

Искусство дискуссии от ФАС
Искусство дискуссии от ФАС

Минтруд сделал упор на предоставление информации в виде инфографики, чтобы облегчить восприятие большого количества цифр. Также министерство разработало собственную онлайн-базу текстов и запросов, чтобы вовремя отвечать на письма.

«Это позволило систематизировать работу, четче контролировать сроки ответов, видеть наработки коллег, даже не находясь в офисе. Эту практику мы сохраним», — отмечает пресс-служба Минтруда.

— ведомства стали активнее работать с форматом видеовстреч: брифинги, пресс-конференции проводили через Zoom и Skype. Стали использовать на постоянной основе голосовые сообщения в мессенджерах, а также самостоятельно подготавливать видеоконтент.

«В нашей практике появились онлайн-конференции и онлайн-совещания, интервью в различных видеомессенджерах, прямые эфиры в социальных сетях, запись интервью на смартфон для федеральных каналов. Использование этих инструментов показало свою эффективность, и мы продолжаем ими пользоваться», — прокомментировала пресс-служба Рособрнадзора.

В целом пандемия не сильно повлияла на формат взаимодействия пресс-служб и журналистов, но наладила этот механизм. Ведомства планируют и дальше использовать формат видеоконференций и онлайн-встреч — это упрощает работу и экономит время.

Журналисту стало проще взять комментарий у эксперта — необходимо только назначить время и зайти в Zооm

Когда состоится открытый диалог

Несмотря на то что информационная открытость с каждым годом улучшается, государственные структуры не всегда готовы к открытому диалогу с журналистами. Связано ли это с их рабочей загруженностью или нежеланием тратить свое время и силы на представителей СМИ — неизвестно, но одно ясно точно: они начинают осознавать важность открытого диалога.

Не все открыты на цифровых платформах: например, у ФСБ, ФСО и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству нет социальных сетей. Структуры являются органами государственной безопасности и не могут публиковать в открытую информацию о своей деятельности. Несмотря на это у них есть официальные сайты, в которых содержится вся контактная информация.

И конкурсы интересные
И конкурсы интересные

Открытый диалог состоится тогда, когда обе стороны будут подходить к этому ответственно. Представителям пресс-служб желательно давать обратную связь журналистам о получении запроса и дальнейшей ее обработке либо об отклонении рассмотрения заявки. Журналистам, в свою очередь, необходимо проверять информацию из открытых источников, то есть на сайте, в социальных сетях, а после обращаться к ведомствам.

 

Трудности, с которыми предстоит столкнуться СМИ во время работы с госструктурами

•   Не все госструктуры отвечают на запросы в установленные законом 7 дней. Связано это с разными причинами: с отсутствием пресс-службы как таковой, с загруженностью на работе, с неумением взаимодействовать со СМИ. Поэтому приходится брать ответственность за ответ в свои руки и звонить «до победного».

•   Будьте готовы к тому, что получите сложночитаемый ответ на ваши вопросы. Вам придется потратить дополнительное время на перевод текста с «государственного» языка на «человеческий».

•   Многие ведомства просят согласовать материал перед публикацией. Казалось бы, они выдали реальные факты, зачем их согласовывать?

•   Не все госструктуры ведут соцсети, а некоторые публикуют во всех аккаунтах одну и ту же информацию и не отвечают на комментарии. Следовательно, не всегда можно получить информацию о том, чем же все-таки занимается министерство или ведомство. Это скорее редкость, но это факт.

•   Могут возникнуть сложности при поиске контактов госслужб, так как они расположены в подразделах какого-нибудь пункта, а не на главной странице.

Иллюстрация: shutterstock.com
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Каким ведомствам можно задать вопрос в социальных сетях и как долго...
В этом году ЖУРНАЛИСТ во второй раз присоединился к исследованию открытости и готовности к

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