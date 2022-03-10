Записки журналиста: Борис Ельцин

В 1989 году проходили выборы народных депутатов СССР (была еще в то время такая страна и такие выборы). Главная интрига была в том, удастся ли победить Борису Ельцину и в каком округе. Он тогда был в опале, Горбачев «задвинул» его в Госстрой. Ельцин решил баллотироваться по избирательному округу №1. Первое предвыборное собрание у него было в НИИ им. Курчатова. Туда-то мы и помчались с Валентином Юмашевым, работая в то время в легендарном «Огоньке» (он был там редактором отдела писем).

После собрания протиснулись к Борису Николаевичу. Юмашев сказал, что он сценарист студии документальных фильмов и что мы будем снимать про эти выборы фильм. «Валяйте», – сказал Ельцин. А Валентин не представился сотрудником «Огонька» потому, что накануне Александр Радов три часа брал интервью у Ельцина, понес Коротичу, а тот пошел согласовывать его в ЦК КПСС. Ему там сказали пока попридержать. И интервью не опубликовали. Ельцин сильно обиделся на журнал.

Ну а мы вместе со съемочной группой стали следовать за ним по пятам. Снимали у него дома, на работе в Госстрое, где находился его предвыборный штаб. Валентин иногда давал ему советы, работая, в сущности, имиджмейкером (тогда мы не знали еще такого слова).

В один из дней он посоветовал Ельцину встать на учет в районной поликлинике. Регистраторша в окошке чуть не потеряла дар речи, увидев опального политика. Мы мчались по городу в его «Волге». Приехали в Лужники. Ельцин поиграл в теннис. Тогда этот вид спорта не был таким популярным. После тренировки пошел в баню. «Прессу не надо туда», – строго сказал помощнику. А мы туда и не собирались. За этот месяц наш кандидат объехал, наверное, всю Москву. Его соперником был директор ЗиЛа. На многочисленных собраниях специальные люди задавали Ельцину каверзные вопросы, отбирали микрофон у простых избирателей. Но он шел напролом. И в итоге набрал в Москве более 80% голосов «за». После этих выборов Ельцин сразу с женой улетел в Кисловодск. А Юмашев по горячим следам стал писать книгу «Исповедь на заданную тему».

Ну а дальше вы всё и так знаете…