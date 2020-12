От Ф до М: гид по современному феминизму в медиа

Последние 8 лет феминизм является трендом на Западе. Различные краудфандинговые проекты, лимитированные коллекции одежды, усиление инклюзивности в медиа — какими бы благими ни были намерения сторонников течения, сложно отрицать, что феминизм продает. А что же у нас? Как монетизируется движение в отечественных СМИ? Разбираем самых известных феминистских деятелей на просторах российского медиаполя.

Для начала надо определить, о каком феминизме пойдет речь, ведь течений и волн у этого движения предостаточно.

Самое популярное течение в наши дни — это феминизм третьей волны, он же интерсекциональный феминизм. Приверженцы этого движения выступают не только против сексизма, но и против расизма, гомофобии, эйблизма и других форм дискриминации. Краеугольным камнем движения стало понятие о привилегиях — некоторых благах, которые люди имеют или не имеют при рождении (пол, цвет кожи, сексуальная ориентация), влияющих на степень угнетаемости отдельного человека.

Wonderzine

Самое весомое издание в России из тех, что всецело и открыто продвигает идеи феминизма третьей волны. Этакий Cosmopolitan от мира прогрессивных СМИ. Принадлежит холдингу Look At Me Media наряду с такими изданиями, как The Village и Spletnik.

Тут вполне спокойно соседствуют статьи с советами, как потратить деньги, и «Почему вульвы на вкус и на вид разные?».

Доход издание имеет с рекламы на сайте и партнерских материалов.

Wonderzine можно смело назвать западным аналогом Buzzfeed, что прослеживается как в приверженности авторов идеям интерсекционального феминизма, так и в обширной выборке рубрик.

Открытые

Молодое российское LGBTQ онлайн-издание, основанное авторами Afisha Daily.

В публикациях делается акцент на проблемах представителей ЛГБТ-сообщества, а это один из аспектов интерсекционального феминизма.

На сайте много различных рубрик. Тут можно почитать эксклюзивное интервью с режиссером гей-драмы «Лето'85» Франсуа Озоном и попробовать проникнуться поэмой Оксаны Васякиной «Теория блика». К слову, феминистскую поэзию на этом ресурсе любят горячо и взаимно.

Материалы для публикации может прислать любой желающий автор, главное, чтобы они соответствовали тематике издания.

Как таковой рекламы на сайте нет, для монетизации контента журнал использует лишь систему donation.

Сами авторы отрицают свое сходство с американским LGBTQ изданием them., но оно явно прослеживается.

Женская власть

Этот телеграм-канал принадлежит небезызвестной Залине Маршенкуловой, основательнице сайта Breaking Mad и бывшей управляющей партнер ресурса «Батенька, да вы трансформер!». Стала известна широкой общественности после крупного медиаскандала с рекламной кампанией Reebok «#нивкакиерамки».

Основную массу постов канала составляют новости на тему феминизма, ссылки на статьи и скрины из твиттера, щедро приправленные комментариями Залины.

телеграм-канал существует за счет рекламных постов и совместных проектов,

«Женскую власть» можно справедливо назвать этаким российским аналогом американского подкаста Feminist Frequency, чей автор Анита Саркисян не менее активно муссирует тему сексизма в поп-культуре и медиа.

Отдельные активисты

Их нельзя не упомянуть, ведь в глазах общественности они котируются больше, чем любое тематическое издание.

Ника Водвуд

Nixelpixel по праву считается лицом российского интерсекционального феминизма. Набрала популярность за счет собственноручно нарисованных комиксов и видео на тему феминизма.

Знаменитое объяснение концепции сексизма в рамках интерсекционального феминизма «стрелочка не поворачивается» принадлежит именно ей.

В своих видео на YouTube Водвуд популярно объясняет азы феминизма третьей волны, отвечает на вопросы подписчиков и подробно рассказывает про свою жизнь.

Ника монетизирует свой контент при помощи различных способов, начиная с рекламы банка в своих видео и заканчивая Патреоном (площадка, на которой автор зарабатывает средства продажей подписок на доступ к эксклюзивному контенту или услугам).

Татьяна Никонова

Известный блогер в сфере сексуального образования. Раньше работала в РБК и SUP Media (владельцы ЖЖ), основала Spletnik.ru, сейчас периодически пишет статьи для «Вондерзина», Afisha Daily и The Village, но в первую очередь она, конечно же, занимается своим блогом.

Там блогер обозревает различные секс-игрушки, отвечает на вопросы своей аудитории и акцентирует внимание на огрехах законодательства касательно сексуального просвещения.

Без сомнения, обзоры игрушек чаще всего являются ни чем иным, как их скрытой рекламой (а в инстаграме вполне себе явной). В августе 2017 года Татьяна попробовала монетизировать и свои советы, начав сбор средств на издание учебника «Наука секса для подростков». Сбор был завершен еще в том же году, но книга так и не увидела свет.

За рубежом такой формат блоггинга существует очень давно. Первым таким блогом еще в 1998 году стал Scarleteen, а самым популярным в мире — Sex, Etc.

Александра Митрошина

Самая известная феминистка российского инстаграма. Как она сама пишет: «Вдохновила на ведение блога половину русскоязычной инсты». В своем блоге Митрошина в основном пишет про свою жизнь, разбавляя это постами про феминизм и публикациями с тегом «#реклама».

Разумеется, львиная часть дохода Александры приходится на рекламу в ее инстаграм-аккаунте, но кроме рекламного заработка блогер активно ведет вебинары и, на пару с Нелли Оганесян, занимается продажей своих сомнительных курсов «Инсталогия» по продвижению аккаунта в инстаграме. Также сняла про себя документальный фильм «Ушла быть блогером», который называют пиаром для очередного запуска курса.

Ее совместный с Аленой Поповой флэшмоб «Я Не Хотела Умирать», подозрительно напоминает движение #MeToo, а сама Александра в своих суждениях чуть ли не копирует основательницу этого движения — Тарану Берк.

Конечно, популярность отечественных рупоров современной феминистской повестки даже близко не стоит с таковой у западных деятелей. Эта ниша все еще остается свободной и поэтому к не самым профессиональным СМИ и блогерам приходит популярность: есть спрос, но нет предложения. Но пока такие издания как Elle Girl и Cosmopolitan крепко стоят на ногах со своими статьями про моду и ублажение партнера, прогрессивные медиа для женщин будут продолжать терять свои позиции.