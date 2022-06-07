Фестиваль детского телевидения «Включайся!» пройдет в Москве

С 8 по 10 июня в Москве пройдет XVII фестиваль детского телевидения «Включайся!». Организатором мероприятия выступает НАТ при финансовой поддержке Минцифры РФ. В форуме примут участие 770 представителей детских и профессиональных телестудий из 109 городов и поселков России и ближнего зарубежья.

На творческий конкурс фестиваля принято 450 работ. Проекты будут оцениваться в двух категориях: «Работы детских любительских студий» и «Работы профессиональных студий».

В профессиональное жюри вошли: Наталья Ломыкина — кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, литературный обозреватель Forbes, ведущая радио Sputnik; Антон Михалев — режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов, художественный руководитель фестиваля «Включайся!»; Вера Оболонкина — главный редактор телеканала «Карусель» и многие другие. Работы детских любительских студий будет оценивать детское жюри (юные журналисты в возрасте от 12 до 17 лет).

В рамках фестиваля пройдут обучающие мастер-классы, практические занятия по съемке видеосюжетов, творческие встречи с известными режиссёрами, журналистами и педагогами, открытые просмотры конкурсных работ. Также будут организованы мастер-класс и круглый стол для обсуждения проблем и перспектив развития детского медиаобразования. Для участников фестиваля будут организованы экскурсии на телеканалы НТВ, ОТР, «Мир», «Матч ТВ», «ТВ Центр», РБК, RT, «360» и др., а также на «Союзмультфильм» и в телецентр «Останкино». Учащиеся 9−11 классов побывают на факультете журналистики МГУ и в ГИТР.

На мероприятии пройдет специальный конкурс на лучший сюжет, снятый во время фестиваля. Заранее сформированные три творческие группы создадут сюжеты на заданную тему и представят их на суд жюри. Победитель этого конкурса также будет объявлен на торжественной церемонии награждения, которая состоится 10 июня в концертном зале «Останкино».