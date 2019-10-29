Фестиваль молодежной журналистики в Екатеринбурге соберет участников из 105 городов России

Фестиваль молодежной журналистики Time Code, финал которого состоится 2 ноября в Екатеринбурге, соберет участников из 105 городов России. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС журналистам руководитель оргкомитета фестиваля Ирина Росинская:

В этом году мы получили работы из 105 городов Российской Федерации. До конкурсной программы дошли 800 работ. На первом этапе часть работ отсеивается по разным причинам — несоответствие номинации, технические моменты. Участники фестиваля к нам приедут из самых разных городов России — Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, Петрозаводска, Самары и других.

По ее словам, финал фестиваля традиционно проходит в формате большого мастер-класса, на котором выступают известные представители медиасферы:

В этом году мы пригласили одного из лучших интервьюеров - это Ирина Шихман, которая расскажет о всех секретах интервью, также будет журналист, фотограф-репортер, ведущий блога о путешествиях Александр Федоров. Александр Кортич (художник и писатель, ведущий дизайнер Первого канала - прим. ТАСС) прочитает авторскую лекцию о возможностях текста.

Фестиваль Time Code вошел в перечень мероприятий Министерства образования РФ. Как отметила Росинская, имена победителей школьной лиги в течение 10 дней после подведения итогов вносятся в национальный госреестр одаренных детей:

С этого момента к этим ребятам будет повышенное внимание со стороны государства: они приглашаются на специальные профильные смены в образовательные центры страны, в частности в «Сириус». Студенты могут претендовать на стипендию президента РФ, как одаренные молодые люди <…> наши победители имеют право победу в конкурсе предъявить как часть творческого конкурса при поступлении на факультет журналистики Уральского федерального университета.

Time Code проводят в Екатеринбурге с 2011 года. За 9 лет в фестивале приняло участие 2500 конкурсантов из разных городов России. Возраст участников от 14 до 23 лет. В программе фестиваля девять номинаций и две лиги: школьная и студенческая.

За годы существования спикерами TIME CODE стали 55 журналистов, блогеров, фотографов, сценаристов и писателей. В этом году конкурс проводится по пяти направлениям: «Молодежное издание», «Текст», «Фото», «Видео», «Новые медиа». Каждое из них включает одну или несколько номинаций.