ГИПП приглашает принять участие в конкурсе рекламы в прессе

В рамках XVI Московского фестиваля прессы, который пройдет 1 сентября в парке Победы на Поклонной горе, состоится конкурс креативной рекламы в прессе, организованный при содействии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Цели и задачи конкурса:
• определить общий профессиональный уровень графической рекламы в СМИ;
• стимулировать рост профессионального уровня дизайнеров;
• привлечь внимание бизнес-общественности к печатной рекламе как к эффективному инструменту реализации бизнес-планов;
• выявить наиболее креативные рекламные проекты, использующие современные тренды.
Этапы конкурса:
1 этап. Прием заявок. С 18 июня по 19 августа 2018 года.
2 этап. Экспертная оценка работ. С 20 по 28 августа 2018 года.
3 этап. Церемония награждения победителей. 1 сентября 2018 года.
Информация для участников:
Участниками конкурса могут являться:
• печатные средства массовой информации (газеты, журналы), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, и с территорией распространения – Москва, Московская область;
• рекламные агентства Москвы.
К участию в конкурсе допускаются работы – оригинал-макеты, содержащие рекламу, опубликованные в печатных СМИ в период с 15 апреля 2017 года по 18 августа 2018 года. Участие бесплатное.
Заполненная по форме заявка на участие в конкурсе, работа и сканированное изображение издания с размещенной работой, высылаются до 19 августа 2018 года на электронный ящик info@pressfest.ru.
Полные технические требования указаны в Положении.
Источник: ГИПП