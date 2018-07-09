ГИПП приглашает принять участие в конкурсе рекламы в прессе

В рамках XVI Московского фестиваля прессы, который пройдет 1 сентября в парке Победы на Поклонной горе, состоится конкурс креативной рекламы в прессе, организованный при содействии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Цели и задачи конкурса:

• определить общий профессиональный уровень графической рекламы в СМИ;

• стимулировать рост профессионального уровня дизайнеров;

• привлечь внимание бизнес-общественности к печатной рекламе как к эффективному инструменту реализации бизнес-планов;

• выявить наиболее креативные рекламные проекты, использующие современные тренды.

Этапы конкурса:

1 этап. Прием заявок. С 18 июня по 19 августа 2018 года.

2 этап. Экспертная оценка работ. С 20 по 28 августа 2018 года.

3 этап. Церемония награждения победителей. 1 сентября 2018 года.

Информация для участников:

Участниками конкурса могут являться:

• печатные средства массовой информации (газеты, журналы), зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, и с территорией распространения – Москва, Московская область;

• рекламные агентства Москвы.

К участию в конкурсе допускаются работы – оригинал-макеты, содержащие рекламу, опубликованные в печатных СМИ в период с 15 апреля 2017 года по 18 августа 2018 года. Участие бесплатное.

Заполненная по форме заявка на участие в конкурсе, работа и сканированное изображение издания с размещенной работой, высылаются до 19 августа 2018 года на электронный ящик info@pressfest.ru.

Полные технические требования указаны в Положении.

Положение DOC

Анкета DOC

Подробности