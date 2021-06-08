Фестиваль «Вместе медиа» назвал победителей сезона 2020-2021

Фестиваль «Вместе медиа» подвел итоги сезона 2020-2021:

• в номинации «Новость» победили 7х7 и их публикация об имуществе семьи врио губернатора Коми,

• в номинации «Большой материал» победили «Люди Байкала» и их история о погибшем призывнике и махачкалинский Daptar с материалом про женское обрезание,

• в номинации «Пост в социальных сетях или мессенджерах» победила Амурская служба новостей из Благовещенска,

• в номинации «Видео» первое место досталось E1 и их фильму о крушении в аэропорту «Кольцово» самолета Як-42 в 1990 году,

• в номинации «Мультимедийный интерактивный спецпроект» первое место не присуждалось, а второе досталось «Лучу» из Комсомольска-на-Амуре и «Обвинительным клонам», которых делала межрегиональная бригада под управлением «Четвертого сектора»,

• за «Лучший материал, созданный в эпоху COVID-19» наградили «ФМ-на-Дону» из Ростова-на-Дону, Иннополис из Казани, радио «Спутник FM» из Уфы и московскую студию «Ключевой кадр»,

• за «Лучший игровой материал» наградили «Огонек»,

• первое место в номинации о бережном потреблении получил «Это Кавказ» за материал о пересыхающем Тереке,

• а в отдельной номинации, посвященной ТикТоку победили «ТатарстанДа» и E1.RU с видео о протестном шествии в Екатеринбурге 31 января.