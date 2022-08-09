В объективе кинокамеры

Кинематограф стал неотъемлемой частью мира медиа — о нем пишут, его подробно анализируют, журналисты сами снимают материалы. В подборке ЖУРНАЛИСТ объединил кинофестивали, на которых можно не только работы коллег посмотреть, но и себя показать. Это фестивали, отличающиеся друг от друга по формату, городу и дате проведения. Поэтому если вдруг вы не успеете поближе познакомиться с ними в этом году, то это можно будет непременно сделать в следующем.

«Профессия-журналист»

Московский международный фестиваль «Профессия-журналист» зародился по инициативе Союза журналистов и Гильдии кинорежиссеров. Цель — популяризировать профессию журналиста и обозначить ее задачи в современном медиапространстве. Конкурсная программа состоит из представления своих документальных фильмов, телевизионных программ, репортажей о работе журналистов и телесюжетов о работниках СМИ. В жюри входят практики, среди которых Роман Серебряный, Екатерина Головня, Евгений Цымбал и другие.

В прошлом году специальный диплом получил документальный фильм «В лысого не стрелять!» режиссера Анны Артемьевой из «Новой газеты» за «отражение подвига журналиста в мирной жизни». В этом сезоне фестиваль пройдет с 14 по 20 ноября в Центральном Доме Кинематографистов в Москве. Отбор работ продолжается, и отправить свой материал на конкурс можно до 15 сентября.

Unknown film festival

Unknown film festival — это молодая интернациональная площадка для ребят, которые только-только входят в индустрию кинопроизводства. Организаторы фестиваля стремятся находить неизвестных режиссеров и рассказывать о них всему миру. Фестиваль обычно проходит в Екатеринбурге, но последние несколько лет проводится в онлайн-формате из-за событий в мире. Конкурсные категории этого года: короткометражный фильм, документалистика, музыкальное видео, анимация, видеоарт. Для участия можно было заявить короткометражки до 20 минут в наиболее интересном для автора жанре. При этом участники не были ограничены одной категорией, а и могли подать сразу несколько работ.

Прием фильмов закончился в конце мая, и уже в августе работы из сформированного шорт-листа будут показаны в рамках проекта «Лето на заводе». Сам фестиваль пройдет с 8 по 10 сентября.

Lendoc Film Festival

Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья пройдет с 21 по 24 августа в Петербурге. Открытие состоится в студии «Лендок». Первой зрителям предстоит увидеть киноленту Эльдара Салаватова «Солнце на вкус» (Узбекистан, 2021). В дни проведения фестиваля пройдут ежедневные бесплатные прокаты как давно вышедших фильмов, так и кинолент современных авторов, специально отобранных студией. Среди них: «Земля отцов» Шакена Айманова, «Подрыв» Ивана Павлова, «Оралман» Сабита Курманбекова и другие. Основными площадками мероприятия станут кинотеатры «Аврора», «Дом кино», «Родина», а также студия «Лендок». Увидеть каждую из кинолент можно бесплатно, необходимо только зарегистрироваться на показ на сайте кинофестиваля. Окончательно погрузиться в мир кинематографа удастся 23 августа на мастер-классах от представителей Молодежного центра Союза кинематографистов России и Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, РОСКИНО, а также известных кинематографистов России и стран СНГ.

«Послание к человеку»

Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов пройдет с 23 сентября по 1 октября в Петербурге. На нем будут представлены работы, разбитые на три группы авторского кино: международный, национальный и экспериментальный (In Silico). Фильмы обычно принимаются в первой половине года, в этом году последним днем регистрации стало 15 июня. Список кинолент, которые станут основой программы, появится за две недели до события. По традиции фестиваль приглашает специальных гостей, участников внеконкурсных показов, ведущих мастер-классов, героев показанных кинолент, журналистов из различных культурных организаций. Мероприятия распределятся по значимым кинематографическим точкам в городе, среди которых основные площадки Lendoc Film Festival и Ленфильм.

«Северный характер»

Международный кинофестиваль документальных фильмов и телевизионных программ создан группой телевизионных журналистов из разных стран. Организаторы хотели встретиться, обсудить работы других авторов и понять, что представляет собой современное кинематографическое искусство. Особая ценность фестиваля — «человек, живущий на Севере, который ценит его суровую красоту, творит и созидает, вдохновляет других на преодоление трудностей». Для журналистов придумана конкурсная номинация «Телевизионная программа», а для кинематографистов «Документальный фильм до 90 минут», «Документальный фильм до 60 минут», «Короткометражный игровой фильм» и «Полнометражный игровой фильм», где будут представлены фильмы российских и зарубежных кинорежиссеров.

В этом году фестиваль разрастется: он начнется на севере области, в Заполярном, недалеко от границы с Норвегией, и продолжится в Мурманске. Заявку на участие можно подать до 15 сентября, а само событие состоится с 14 по 20 ноября.

«Человек и природа»

Байкальский Международный Кинофестиваль «Человек и Природа» имени В. Распутина состоится 19-30 сентября 2022 года в Иркутске. Организаторы предлагают режиссерам поразмышлять о сложных взаимоотношениях человека и окружающего мира. В конкурсе примут участие картины из России, США, Франции, Ирана, Великобритании и Аргентины. В этом году в программу включены документальные фильмы («Агафья» (Россия, 2021, реж. Павел Селин) и др., научно-популярные фильмы («В поисках тишины»/ (Франция, 2022, реж. Жюльен Геро) и др.) и художественные фильмы («Без неба» (Россия, 2021, реж. Анастасия Зверькова) и др.). Заявки на ежегодный фестиваль начинают принимать в начале года, в этом году окончанием стало 25 апреля.

Это только небольшая часть самобытных русских фестивалей кинематографа, которые можно посетить, рассказать о них своим читателям и даже самому отправить свою работу на суд критикам. Чуть ближе познакомиться с ними можно на их официальных страницах.