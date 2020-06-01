Сборник публикаций победителей Fetisov Journalism Awards

На сайте журналистской премии Fetisov Journalism Awards опубликован первый сборник публикаций победителей FJA 2019 «Репортаж Правды: журналистика, которая освещает мир».

Премия распределялась среди победителей по четырем номинациям: «Выдающееся журналистское расследование», «Лучшее расследование в области экологии», «Вклад в движение за гражданские права» и «Выдающийся вклад в дело мира».

«В общей сложности 33 репортажа профессиональных журналистов со всего мира показывают уникальную картину текущих событий, а также демонстрируют профессиональное мастерство и твердую приверженность репортеров журналистике как общественному благу, стремление говорить правду и повышать осведомленность общественности в самых острых вопросах», говорится на сайте премии.

Все тексты в публикации представлены на английском языке и снабжены ссылками на оригиналы.

Скачать сборник можно по ссылке.