Книжная полка

Сборник публикаций победителей Fetisov Journalism Awards

На сайте журналистской премии Fetisov Journalism Awards опубликован первый сборник публикаций победителей FJA 2019 «Репортаж Правды: журналистика, которая освещает мир».

Премия распределялась среди победителей по четырем номинациям: «Выдающееся журналистское расследование», «Лучшее расследование в области экологии», «Вклад в движение за гражданские права» и «Выдающийся вклад в дело мира».

«В общей сложности 33 репортажа профессиональных журналистов со всего мира показывают уникальную картину текущих событий, а также демонстрируют профессиональное мастерство и твердую приверженность репортеров журналистике как общественному благу, стремление говорить правду и повышать осведомленность общественности в самых острых вопросах», говорится на сайте премии. 

Все тексты в публикации представлены на английском языке и снабжены ссылками на оригиналы.

Скачать сборник можно по ссылке

Иллюстрация: fjawards.com
Справка

Первая церемония награждения ежегодной всемирной премии Fetisov Journalism Awards состоялась 22 января 2020 года в городе Люцерн, Швейцария.

Призовой фонд составляет 520 000 швейцарских франков (около 34 миллионов рублей) и не имеет аналогов в истории журналистики.

Инициатором премии стал российский миллиардер Глеб Фетисов.

 
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Сборник публикаций победителей Fetisov Journalism Awards

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