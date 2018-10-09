Страсти-мордасти по «Форбсу»

Это занятие в школе фельетона посвятим громкому событию в нашем журналистском цеху, где недавно с большой высоты рухнула болванка. Хорошо, что все отскочили.

Часть 1‑я

Мистеры‑хипстеры

Мистеры-хипстеры

Есть за границей контора крутая –

Может, в Америке, может, в Китае,

Может, в Чикаго, а может, в Шанхае.

В целом народ там живет не вздыхая.

Бабками машут, как шашкою Щорс.

В общем, они называются Forbes.

Там, что ни день, составляются списки

Тех, у кого подлиннее пиписки

В смысле заводов, газет, пароходов,

Газо-, и нефте-, и трубопроводов.

Как-то (наверное, были бухие)

Решили: откроем франшизу в России:

Помимо матрешек и медведей,

Там, слышно, немало богатых людей.

В Москве в телефон отвечают: «Есть!

Будет исполнено, ваша честь!»

О, чистогана заманчивый мир!

Станут читать нас бандит и банкир,

И даже, возможно, сам Игорь Иваныч

Будет журнал перелистывать на ночь,

Чтоб поутру без особой опаски

Всем рассылать и вино, и колбаски.

А главным редактором будет Усков:

Он галстуки носит всегда в тон носков.

Но тут, как назло, приключилась обидная

Война всех со всеми, она же гибридная.

Крым в гавань родную отправили, чтоб

Как раньше подлодка, он вдруг не утоп.

Задуматься тут бы, зачем это надо

И чем обернется сия эскапада,

Но яблочко-песню гремел эскадрон,

И скрылись в туман пармезан и хамон.

В Госдуме тотчас начались танцы-шманцы:

Мол, прессой владеют одни иностранцы.

И вот, растолкав всех других патриотов,

Выходит на сцену издатель Федотов.

(И то хорошо: на беду миллионов

На сцену мог выйти Виталий Милонов).

Часть 2‑я

Про Федотова‑стрельца, удалого молодца

Ну, Федотов! Ну, орел!

Глянь, чего он приобрел –

Не «Вечерку», не «Мурзилку»,

Не журнал «Хоккей-футбол»!

Он теперь, «Форбсом» руля,

Будет типа короля.

Хошь попасть в евойный рейтинг –

Враз плати по три рубля.

Но однажды у ворот

Собирается народ:

Отчего в зряплатном списке

Костина недостает?

Отвечает им Федот:

– Я вам, блин, не идиот

И конкретно отвечаю

За доход и за расход.

Я на вас, господ и дам,

Завтра точно иск подам.

Ты чего тут размахался,

Недоделанный Ван Дамм?

А кому не по нутру –

Из журнала уберу!

Я ведь вам не Аксель Шпрингер,

Не заморский кенгуру.

Вот ты, с краю, кто таков?

А, так ты и есть Усков?

Я тебя сейчас уволю

И порву на сто кусков.

Уж не ты ли, крокодил,

Днем на радио ходил

И кричал в прямом эфире,

Что Федотов, мол, дебил?

Вообще я не пойму,

Что вы топите Муму?

Ну заныкал пару текстов:

Не хочу иттить в тюрьму.

Что зарплату не плачу –

Не могу и не хочу.

Ну, к зиме вам что-то выдам –

Только в банке прокручу...

Назревал большой облом,

Но внезапно грянул гром,

И в паркете под Федотом

Обнаружился пролом…

Эпилог.

По ушам текло

Как только сгинул вампир, коллеги устроили пир. Магомед ел винегрет. Наташа ела кашу. Оба Коляна ели бананы.

Федот ел антидот.

Еда была невкусная, веселье было грустное, поскольку мысль давила:

«Что все это было?!»