Краснеет парус одинокий

Вот этот самый Петрович, которого «в сторону», — не кто иной, как Валентин Катаев, будущий классик советской литературы, а в те времена — соратник Булгакова по «Гудку».

Как почти любой классик, Валентин Петрович Катаев (1897–1986) был фигурой в высшей степени противоречивой. После революции, по одним источникам, он примкнул к белому движению и чудом избежал расстрела в застенках ЧК, а по другим — служил в Красной Армии. Первые юношеские верноподданнические стихи опубликовал в черносотенном «Одесском вестнике», а потом стал первым учеником Бунина, и тот, по воспоминаниям его вдовы Веры Николаевны, читая в изгнании вслух «Белеет парус одинокий», умилялся: «Ну кто еще так может?» А в «Окаянных днях» Иван Алексеевич дает ученику несколько другую оценку: «Был В. Катаев (молодой писатель), говорил: «За 100 тысяч убью любого. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки».

И даже карикатурист Бор. Ефимов, тоже личность весьма параболическая, с удивлением отмечал, что в Катаеве странным образом сочетались два человека — тонкий писатель и разнузданный самодур.

«Хуторок в степи» и «Алмазный мой венец»: почти невозможно поверить, что эти книги написал один и тот же человек. И он же поставил подпись сначала под открытым письмом в ЦК КПСС против реабилитации Сталина, а потом — в газету «Правда» с гневным осуждением отщепенцев Сахарова и Солженицына.

И даже история о том, как Катаев подарил Илье Ильфу и брату своему Евгению Петрову сюжет «Двенадцати стульев», тоже какая‑то противоречивая. Вроде хотел сначала превратить их в литературных негров в стиле «советского Дюма‑отца», пройтись по их беспомощной писанине «рукой мастера» и пожать лавры, а потом вдруг дал рабам вольную…

Был образцовым соцреалистом, а на старости лет вдруг в противовес партийной литературе изобрел мовизм (от фр. mauvais — «плохой») с лозунгом «Чем хуже пишешь, тем лучше».

Лиля Брик Катаева ненавидела и умоляла Маяковского держаться от него подальше, а Мандельштам питал к нему слабость: «В нем есть настоящий бандитский шик».

В общем, Валентин Петрович был соткан из противоречий, как сама Советская власть, которая, с одной стороны, дала ему все, включая отличные ботинки и звание Героя Социалистического Труда, а с другой — окончательно изувечила его и без того непростой характер.

Но кто сказал, что хороший фельетонист должен в профиль напоминать ангела?

В «Гудке» Катаев чаще всего подписывал свои фельетоны как «Старик Саббакин» (по версии младшего брата — «Собакин»). Мы выбрали для публикации более позднее произведение.