Школа фельетона: фельетон для Дмитрия Муратова

Узнав о том, кому норвежцы отдали Нобелевскую премию мира за 1921 год, я страшно обрадовался. В-третьих, потому, что выбор пал на представителей моей профессии. Во-вторых, потому, что наградили представителя моей страны, причем самого честного и достойного. Во-первых, потому, что впервые в истории Нобелевской премии ее лауреатом стал человек, которого я близко знаю лично. Понятно, речь не о филиппинской коллеге, при всем моем к ней уважении.

С Дмитрием Андреевичем Муратовым (как-то неудобно называть нобелиата Митей) и «Новой газетой» я сотрудничал и как член команды «Крокодила» (какое-то время журнал в прямом и переносном смысле находился под крышей «Новой»), и в личном качестве.

В доказательство привожу один из первых фельетонов, написанных мной по заказу будущего лауреата. Он был опубликован в «Новой газете» в октябре 2007 года.

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ ОБЛАКА!

Этих двух октябрьских дней нынешнее поколение российских людей не забудет никогда

17 октября наша футбольная дружина под предводительством Везучего Голландца одержала историческую победу над сборной Англии. Да и как могли наши чудо-богатыри поступить иначе? Ведь с гигантского полотнища на трибуне их отечески, на манер заградотряда, подбадривал клыкастый и когтистый «Ласковый Миша-2», своим обликом отвечающий духу новой эпохи, но и не противоречащий стародавнему завету поэта-патриота Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». А перед поединком игроки получили напутствие от премьер-министра В.А. Зубкова. Виктор Алексеевич довел до сведения мастеров кожаного мяча, что в футбол играют две команды по 11 человек, и дополнительно сообщил, что у англичан, как правило, по две руки, по две ноги и по одной голове. У нас примерно такое же количество отростков туловища, но мы, в отличие от англичан, победили в Великой Отечественной войне. Премьер-министр дипломатично не стал уточнять, кого мы победили в той войне. К чему ворошить прошлое? И так все ясно: этих самых англичан и победили. Ну, может, американцев еще, поляков, грузин, эстонцев. Не немцев же, на самом деле, — наших исторических союзников и ведущих экономических партнеров. Воодушевленная команда с криками «За Лугового!» задала недобиткам хорошую русскую баню, лишний раз доказав, что родоначальницей футбола является вовсе не Англия, где даже конституцию придумать не могут, а, наоборот, Россия, где принцип «бей и беги» издавна является важной составной частью народного сознания.

Но эта победа стала лишь волнующей прелюдией к самому непосредственно акту, который состоялся на следующий день.

18 октября президент РФ уже в шестой раз общался со своим народом через посредство так называемой прямой линии. В этом году ему помогали, кажется, Иван Ургант и Тина Канделаки. Впрочем, то были, возможно, доктор Малахов и Ксения Собчак. В результате свою «минуту славы» получили порядка 70 граждан. Вот примерно как все это происходило.

Т. Канделаки. Наши камеры установлены на самом северном в мире космодроме. Мы слышим душераздирающий рев и видим, как по красивой дуге уходит в небо серебристая ракета. Те, кто ее только что запустил, наверняка хотят задать свои вопросы президенту. Дадим им слово.

Майор. Товарищ верховный главнокомандующий! Докладывает начальник стартовой группы майор Страшилко. Мой вопрос к вам: видали, как бабахнуло?

Президент. Видал. Это «Тополь-М»?

Майор. Нет, это «Тополь» с удлиненным сроком годности.

Президент. Ну, скоро получите «Тополь-М», я вот тут записал себе, – он еще не так бабахнет.

Майор. Служу Отечеству!

Прапорщик. Разрешите доложить, прапорщик Замышляк! У меня вопрос. Товарищ верховный главнокомандующий! Покажем им кузькину мать?

Президент. У нас грандиозные планы. Они включают и это.

И. Ургант. Как нам сообщили, запущенная ракета уже через 20 минут поразила цель на строительной площадке в Невельске, вызвав там новое землетрясение и приостановив работы по ремонту жилищного фонда.

К. Собчак. А теперь наши камеры установлены в старинном селе Кукуеве. Мы видим, что на местной колокольне собралась группа мужчин. Они оживленно машут в знак приветствия какими-то продолговатыми предметами, и облачный покров на наших глазах расходится. У собравшихся на колокольне наверняка есть вопрос президенту.

Мужик в телогрейке. Владимир Владимирович! Я Сидоров, а это вон Петров, Козлов и Семеныч. Мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака. Машем с колокольни подручными средствами, разгоняем облака.

Президент. Мы с коллегами в Кремле занимаемся примерно тем же самым. В Москве в дни всенародных праздников это активно практикует и мэр столицы Юрий Михайлович Лужков. Вообще ваше ценное начинание может со временем получить статус еще одной федеральной целевой программы. Тогда над нашей страной всегда будет чистое, мирное небо.

Доктор Малахов. А теперь с помощью телевидения мы перенеслись в операционную 33-й горбольницы Кирово-Чепецка. На наших глазах хирург Иван Васильевич Тихий как раз завершает операцию по удалению аппендикса у гражданки РФ Черновой Марии Степановны. Вот он поворачивается к камере, держа в руках злополучный отросток. Дадим ему слово.

Хирург. Уважаемый Владимир Владимирович! Федеральная программа по дальнейшему подъему здравоохранения, как видите, действует. Я все дни и ночи провожу в операционной и, наверное, что-то упустил. Не подскажете, куда исчез Зурабов?

Президент. С тех пор, как мы задействовали программу по здравоохранению, в Российской Федерации было удалено 28 тысяч 307 аппендиксов (для сравнения: в 1999 году – всего 27 тысяч 404), 1 миллион 299 тысяч 103 зуба, вправлено почти 69 тысяч грыж, произведено без малого 300 – кажется, 296 – тысяч кесаревых сечений. Извлечено на 40 процентов больше, чем за все 90-е годы, инородных тел из носов, ушей, половых органов россиян. Я ответил на ваш вопрос?

Хирург. Да, благодарю.

Т. Канделаки. Внимание! Звонок в студию.

Голос. Меня зовут Копенкина Надежда Ивановна. Кто у аппарата? Дайте мне президента.

Президент. Надежда Ивановна! Это вы? Это правда вы?

Голос. Да я это, я.

Президент. Спасибо вам, спасибо за все!

И. Ургант. Теперь вопрос моториста из Ухты.

Моторист. Владимир Владимирович! Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Учились мы еще до вашей эры, из-за чего выросли не шибко умными. И в результате рейдерской атаки фактически лишились дизеля. Верните нам дизель, Владимир Владимирович!

Президент. Я сегодня же подпишу указ о возвращении дизеля двум мотористам из Ухты.

Ксения Собчак. У нас на очереди…

Президент. Подождите, Ксения, тут бегущая строка… Так… Будет ли у нас в деревне дефолт? Не будет. Будет ли сельпо? Не будет. Будет ли кино? Пока не предполагается.

Доктор Малахов. Последний вопрос президенту задает девочка Галочка из Вышнего Волочка.

Галочка. Дорогой дядя президент! Я маленькая девочка. Когда я вырасту, обязательно стану мальчиком и сделаю себе такую же прическу, как у вас. Смогу я стать президентом Российской Федерации?

Президент. Конечно, сможешь, это гарантировано нашей конституцией. Только не раньше, чем лет через… ну, скажем, сорок. А пока тебе нужно много учиться, слушаться маму и папу, если у тебя полная семья, и горячо любить нашу великую родину. Если будешь хорошей девочкой, а потом и хорошим мальчиком, сама судьба поцелует тебя в живот.

Ведущие (хором). В следующем туре нашей программы уже граждане РФ будут отвечать на вопросы президента. Она выйдет в эфир в начале декабря. Оставайтесь с нами!