Фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом

У Белого дома активисты раздают пародийный выпуск газеты Washington Post о «побеге» президента США Дональда Трампа.

В материале, размещенном на главной странице, говорится, что американский президент покинул пост, оставив в Овальном кабинете салфетку с надписью «виноваты жуликоватая Хиллари Клинтон и фейковые СМИ».

Создатели проекта заменили слоган газеты с «Democracy Dies in Darknes» («демократия умирает во тьме») на «Democracy Awakens in Action» («демократия возрождается, когда действуют»).

Неизвестные также создали сайт поддельной газеты, разместив там материалы о том, как в мире празднуют уход Трампа.

Редакция Washington Post заявила, что ей известно о распространяемых материалах, однако они не имеют никакого отношения к настоящей газете.

Автором оказался некий Л.А. Кауффман. Он создал эту газету вместе с автором Онешой Ройчудури. В распространении им помогали активисты из группы Yes Men. Другие активисты из группы Code Pink опубликовали на Facebook видео о том, как распространялась газета.

Фото: medialite.com