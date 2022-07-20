Кейсы

Как бороться с дезинформацией?

Обширное распространение дез- и мизинформации стало серьезной проблемой для демократий всего мира. Так называемые «фейковые новости» распространяются в социальных медиа и мессенджерах, включая WhatsApp и Telegram, и подрывают веру в честные выборы и в демократический процесс в целом, что ставит под угрозу мирный процесс передачи власти. В Бразилии распространение дезинформации чревато серьезным риском того, что доверие общественности к результатам президентских выборов, которые должны произойти в стране этом году, будет подорвано. Например, уже сейчас стали вирусно распространяться ложные заявления о фальсификации выборов.

В этой ситуации Международный центр для журналистов совместно с Youtube Brazil запустил инициативу Jogo Limpo (честная игра) и выбрал шесть новостных организаций, которые будут получать финансирование и менторскую поддержку. Эта инициатива поддерживает инновационные решения для борьбы с мизинформацией в преддверии будущих президентских выборов в Бразилии.

Вот как эти медиароганизации борются с мизинформацией в Бразилии и способствуют тому, чтобы будущие выборы были честными.

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20 июля 2022

Июл 20, 2022

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Кейсы

Как бороться с дезинформацией?
Опыт редакций из Бразилии

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