Филиппинская журналистка Мария Ресса, получившая Нобелевскую премию, раскритиковала Facebook

Филиппинская журналистка и активистка Мария Ресса, получившая на днях Нобелевскую премию мира, резко высказалась против соцсети Facebook, чтобы напомнить о ее проблемах, сообщает The Guardian.

По ее словам, алгоритмы Facebook в первую очередь распространяют ложную информацию и предпочитают показывать пользователям «злость и ненависть» вместо фактов.

«Пока вы предвзяты к фактам, вы предвзяты к журналистике... Если у вас нет фактов, у вас нет правды, к вам нет доверия. Если всего этого нет, то у вас нет и демократии», — заявила Мария Ресса, уточнив, что при всем при этом Facebook стал главным мировым распространителем новостей.

Ресса негативно высказалась о Facebook после того, как в сети появились откровения бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.

Она заявила, что гендиректор Facebook Марк Цукерберг не собирался создавать платформу, распространяющую ненависть, но был вынужден принять решения, которые способствовали распространению на ней подобного контента, так как он приносит больше прибыли.