Фильм Дудя о Беслане: что говорят в медиасообществе

Анна Качкаева, российская журналистка, радиоведущая, телевизионный критик:

Юрий Дудь снял свой лучший фильм (редчайшая и единственно верная непричитающая интонация с прямыми вопросами, заданными деликатно). О жизни в гибельном для нас всех Беслане. Качественная визуальная журналистика, документалистика, аналитика Редакция Алексей Пивоваров (Alexey Pivovarov) Андрей Лошак (Andrey Loshak) Mikhail Fishman , как, впрочем, и лучшие сериалы - все теперь, как правило, на других - не теле - экранах (сети/платформы/сервисы). И, конечно, это символично, что именно премьерами НЕ телевизионных фильмов о Беслане (Новая, Дудь и другие) начался новый сезон НЕ телевидения

Владимир Соловьев, телеведущий:

Он что спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другую область гадить по чуть-чуть. Три часа и ни малейшего понимания, что, почему и как реально произошло.

Дудь радостно говорит, что во всем виновато государство. Надо быть дегенератом. Вот лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено.

Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх, которая во время трагедии Беслана несла такое, что волосы дыбом.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик»:

Девочки, сегодня наверняка будет много хейта в отношении Дудя и его фильма. В первую очередь потому, что с первых минут фильма Юра задается вопросами о роли государства во всей этой истории. Тут, конечно, может быть много дискуссий и точек зрения. Но одно у него не отнять. Вместо Ходорковского и других публичных людей, которых так любят в основном снимать документалисты в своих фильмах, и которые как Лоза, имеют точку зрения по всем вопросам, Юрий с первых минут показывает нам истории обычных школьников, которые в тот день попали в зал. Таких, как мы с вами. Это и есть настоящая документалистика.

Telegram-канал Mestame:

Сейчас многие обсуждают, в чем заслуга Юрия Дудя перед отечественными медиа?

У меня сложное отношение к дудевским фильмам (которые не интервью). Потому что он делает их не очень хорошо с точки зрения глубины сценария и даже визуала. Но при этом он для многих — лицо журналистики. То есть в массовом понимании Дудь — журналист. Потому что они не смотрят кого-то другого (вернее, не смотрели до появления Дудя).

Но Юрий Дудь — это из серии «Миллиниалы придумали...» Миллениалы, благодаря Дудю, «перепридумали» телевидение. То есть вот такое — «удаленное совместносмотрение». Все, что есть в интернете — это довольно индивидуальная история, на самом деле: продукт для всех, но все потребляют его в разное время, в разных вариациях.

А Дудь приучил свою аудиторию ждать выпуска в определенный день, смотреть практически одновременно и потом обсуждать: «Уже нового Дудя посмотрел?» Это как в эпоху телевидения обсуждали выпуски программы «Взгляд» в 80-х или серии «Бригады» в нулевые.

Говорят, что фраза «Дудь переизобрел жанр интервью» неверна. Но «танцевать» всегда нужно от аудитории. Для аудитории Дудя интервью — это новый жанр? Да. Потому что для той аудитории, которая к Дудю пришла, формата интервью не существовало фактически — либо это было что-то совсем стыдное, либо не для этой аудитории. Кто до Дудя делал серьезный контент для YouTube в России? И сколько интервьюерских проектов появилось после Дудя?

Точно так же, как для аудитории YouTube, которую привел туда Дудь, репортажи в стиле НТВ лучших времен — это новый жанр. Они просто не знают, что может быть такая журналистика, ведь видеопроекты типа «Тока», «Ромба» или «Настоящего времени» — это больше про кликбейт и пропаганду. Поэтому Пивоваров со своей «Редакцией» и стал следующим Дудем.

В репортажные фильмы пробуют сейчас Дудь и Шихман. Вновь становится модным Лошак. А нам, бесталанным, остается только думать — какой пылящейся на полке жанр «выстрелит» следующим, когда его переупакуют для поколения Z.