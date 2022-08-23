Кинематографический глоссарий журналиста

Когда разговор заходит о фильмах, и совсем не важно, общаетесь ли вы с «киношниками», пишете материалы сами или работаете на площадке, хочется, чтобы собеседник тебя понял. ЖУРНАЛИСТ сделал подборку терминов, которые позволят свободно изъясняться на языке кинематографистов.

А

Ассоциативный монтаж — добавление в повествование элементов, не связанных с ним напрямую, и создающих новые смыслы на подсознательном уровне через эффект Кулешова.

Б

Би-муви — кино категории «B», низкобюджетное.

Блупер — забавные эпизоды со съемок; в то же время может означать и удачную актерскую импровизацию, которая вошла в итоговый монтаж фильма.

В

Видовой фильм — документальный фильм о природных особенностях и достопримечательностях местности, о ее флоре и фауне, о людях, проживающих на территории.

Вирированный цвет — намеренно обесцвеченные кадры фильма, иногда стилизация под черно-белое кино.

Внутрикадровый монтаж — принцип построения отдельно взятого кадра, снятого в пределах одного плана и без единой склейки.

Г

Глубокий фокус — построение кадра, при котором каждая деталь на протяжении всей его глубины сфокусирована.

Голландский угол — положение наклона камеры, при котором горизонт «завален».

Гэг — комедийный прием, построенный на явной нелепости.

Д

Диегетический звук — внутрикадровый, существующий и для героев фильма, и для зрителя. Например, когда в кадре персонаж слушает пластинку.

З

Зернистость — свойство изображения выглядеть состоящим из визуально различимых частиц или зерен.

И

Игровое кино — привычные для нас фильмы, поставленные режиссером по выдуманному сценарию с использованием актеров.

К

Клиффхэнгер — художественный прием, играющий с человеческим любопытством, и возникающий после обрыва повествования на самом напряженном моменте. Зритель остается один на один с усиливающимся желанием узнать, что же будет дальше.

Колоризация — процесс, во время которого в монохромное изображение или последовательность изображений добавляется цвет.

Контражур — то же самое, что и контровой свет. Прием, заключающийся в размещении человека впереди мощного источника света, при котором фигура оказывается темной, а вокруг возникает световой силуэт.

Л

Линейный монтаж — склейка кадров, при которой они располагаются в хронологическом порядке.

Н

Найденная пленка — жанр кино, в котором группа людей находит видеозапись с чем-то необычным или сверхъестественным.

О

Оптические эффекты — кадры, включающие в себя визуальные эффекты, изготавливаемые в кинолаборатории при помощи оптического копировального аппарата.

П

Параллельный монтаж — прием поочередного показа двух или более событий или образов, происходящих одновременно, но в разных местах, или разворачивающихся в разное время.

Пикторализм — техника освещения на съемочной площадке, при которой для получения художественного эффекта искажаются естественные углы падения света.

Плейбэк — помощник режиссера, который записывает изображение на видеоноситель, чтобы потом просмотреть отснятый дубль..

Р

Ракорд — любая пленка, используемая для зарядки киноаппарата с лентопротяжным трактом.

С

Ситком — комедийный телевизионный сериал с постоянным составом персонажей.

Стедикам — система стабилизации камеры для съемки в движении, которая крепится на оператора.

Субъективная камера — техника съемки, при которой визуальное повествование ведется от первого лица.

Т

Тонирование — стилистический прием, при котором изменяется преобладающий в кадре оттенок.

Транк-шот — кадр, снятый из багажника автомобиля.

Ф

Флешфорвард — эпизод фильма, нарушающий хронологическую последовательность повествования и на некоторое время перебрасывающий зрителя в будущее.

Ш

Широкий экран — название одного из видов демонстрации кинофильмов, при котором проецируемое изображение имеет соотношение сторон более 1.33:1.

Э

Экзогетическая музыка — противоположность диегетической музыке, закадровая.

Эрроу-кам — спецэффект, позволяющий зрителю проследить за стремительным движением камеры навстречу объекту, например, к стреле или пуле.

Надеемся, что этот небольшой сборник поможет вам свободнее общаться с людьми из сферы кино, более углубленно писать об экранном искусстве и точнее понимать друг друга при создании визуального контента.