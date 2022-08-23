Кинематографический глоссарий журналиста

Более 30 терминов из сферы кино
Когда разговор заходит о фильмах, и совсем не важно, общаетесь ли вы с «киношниками», пишете материалы сами или работаете на площадке, хочется, чтобы собеседник тебя понял. ЖУРНАЛИСТ сделал подборку терминов, которые позволят свободно изъясняться на языке кинематографистов.
А
Ассоциативный монтаж — добавление в повествование элементов, не связанных с ним напрямую, и создающих новые смыслы на подсознательном уровне через эффект Кулешова.
Б
Би-муви — кино категории «B», низкобюджетное.
Блупер — забавные эпизоды со съемок; в то же время может означать и удачную актерскую импровизацию, которая вошла в итоговый монтаж фильма.
В
Видовой фильм — документальный фильм о природных особенностях и достопримечательностях местности, о ее флоре и фауне, о людях, проживающих на территории.
Вирированный цвет — намеренно обесцвеченные кадры фильма, иногда стилизация под черно-белое кино.
Внутрикадровый монтаж — принцип построения отдельно взятого кадра, снятого в пределах одного плана и без единой склейки.
Г
Глубокий фокус — построение кадра, при котором каждая деталь на протяжении всей его глубины сфокусирована.
Голландский угол — положение наклона камеры, при котором горизонт «завален».
Гэг — комедийный прием, построенный на явной нелепости.
Д
Диегетический звук — внутрикадровый, существующий и для героев фильма, и для зрителя. Например, когда в кадре персонаж слушает пластинку.
З
Зернистость — свойство изображения выглядеть состоящим из визуально различимых частиц или зерен.
И
Игровое кино — привычные для нас фильмы, поставленные режиссером по выдуманному сценарию с использованием актеров.
К
Клиффхэнгер — художественный прием, играющий с человеческим любопытством, и возникающий после обрыва повествования на самом напряженном моменте. Зритель остается один на один с усиливающимся желанием узнать, что же будет дальше.
Колоризация — процесс, во время которого в монохромное изображение или последовательность изображений добавляется цвет.
Контражур — то же самое, что и контровой свет. Прием, заключающийся в размещении человека впереди мощного источника света, при котором фигура оказывается темной, а вокруг возникает световой силуэт.
Л
Линейный монтаж — склейка кадров, при которой они располагаются в хронологическом порядке.
Н
Найденная пленка — жанр кино, в котором группа людей находит видеозапись с чем-то необычным или сверхъестественным.
О
Оптические эффекты — кадры, включающие в себя визуальные эффекты, изготавливаемые в кинолаборатории при помощи оптического копировального аппарата.
П
Параллельный монтаж — прием поочередного показа двух или более событий или образов, происходящих одновременно, но в разных местах, или разворачивающихся в разное время.
Пикторализм — техника освещения на съемочной площадке, при которой для получения художественного эффекта искажаются естественные углы падения света.
Плейбэк — помощник режиссера, который записывает изображение на видеоноситель, чтобы потом просмотреть отснятый дубль..
Р
Ракорд — любая пленка, используемая для зарядки киноаппарата с лентопротяжным трактом.
С
Ситком — комедийный телевизионный сериал с постоянным составом персонажей.
Стедикам — система стабилизации камеры для съемки в движении, которая крепится на оператора.
Субъективная камера — техника съемки, при которой визуальное повествование ведется от первого лица.
Т
Тонирование — стилистический прием, при котором изменяется преобладающий в кадре оттенок.
Транк-шот — кадр, снятый из багажника автомобиля.
Ф
Флешфорвард — эпизод фильма, нарушающий хронологическую последовательность повествования и на некоторое время перебрасывающий зрителя в будущее.
Ш
Широкий экран — название одного из видов демонстрации кинофильмов, при котором проецируемое изображение имеет соотношение сторон более 1.33:1.
Э
Экзогетическая музыка — противоположность диегетической музыке, закадровая.
Эрроу-кам — спецэффект, позволяющий зрителю проследить за стремительным движением камеры навстречу объекту, например, к стреле или пуле.
Надеемся, что этот небольшой сборник поможет вам свободнее общаться с людьми из сферы кино, более углубленно писать об экранном искусстве и точнее понимать друг друга при создании визуального контента.