Фильм о телеканале «Дождь»* покажут BBC, NDR и другие мировые СМИ

Фильм «F@ck this job» к 13-летию «Дождя»* представят на фестивале в Амстердаме, на площадке британского телеканала «BBC», немецкого NDR и других СМИ. Режиссер Вера Кричевская считает, что главный вопрос – возможность показа в России. Создатели фильма уже подали заявку в Минкульт для получения прокатного удостоверения, а теперь ждут ответа.

«Я очень хочу, чтобы про нашу драматическую историю узнало максимальное количество зрителей во всем мире», – рассказала Кричевская.

Препятствием для получения прокатного удостоверения может стать включение «Дождя»* в реестр СМИ-иноагентов.

Фильм рассказывает о создании телеканала Натальей Синдеевой и её единомышленниками. Впервые зрителю представили картину на закрытии фестиваля «Артдокфест» 9 апреля. Тогда «Дождь»* ещё не был в статусе «иностранного агента».

*Внесён в реестр СМИ-иноагентов