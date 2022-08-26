Что посмотреть ко Дню российского кино?

День российского кино отмечается ежегодно 27 августа. История этого праздника начинается в 1980 году. Так, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, появился «День советского кино». После распада СССР праздник получил другое название — «День российского кино». ЖУРНАЛИСТ сделал подборку фильмов о журналистах, снятых советскими и российскими кинематографистами.

«Журналист» (1967)

Двухсерийный фильм новой отечественной волны «Журналист» был снят режиссером Сергеем Герасимовым. В главных ролях Юрий Васильев, Галина Польских, Надежда Федосова. Помимо советских актеров, в фильме появляются французские актеры: Анни Жирардо, Мирей Матье, Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг.

Действие картины разворачивается в небольшом провинциальном городке Горноуральск, куда едет молодой журналист Юрий Алябьев из Москвы. Его задача — разобраться в доносах гражданки Аникиной, которая намеревалась разоблачить взяточников города при помощи местной редакции. Журналист останавливается у Аникиной. Напротив нее живет скромная девушка Шура Окаемова. Встретив девушку, журналист влюбляется в нее без памяти.

«Двадцать дней без войны» (1976)

Другая советская картина о профессии журналиста была снята режиссером Алексеем Германом. Сценарий фильма написан советским прозаиком, Константином Симоновым, на основе одноименной повести цикла «Из записок Лопатина». Главную роль в фильме играет знаменитый актер Юрий Никулин.

Герой картины — фронтовой журналист Василий Николаевич Лопатин, работающий в газете «Красная звезда» в разгар Великой Отечественной войны. После очередных командировок Лопатин приезжает в Ташкент на 20-дневный отпуск. За это время герой успевает снять фильм, встретить Новый год и влюбиться.

«Стрингер» (1998)

В боевике «Стрингер» главную роль исполнил Сергей Бодров. Режиссер картины — польский и британский режиссер и продюсер Павел Павликовский.

Став однажды свидетелем взрыва автобуса, главный герой Вадик записывает происшествие на камеру. После чего он пытается предложить свои записи западным телекомпаниям. Так, Вадик становится стрингером — он создает сюжеты из России для иностранных телекомпаний. В ходе работы герой знакомится с влиятельным политиком Яворским, которого попытаются убить. Вадику удается записать это на камеру. На телеканале героя держит не только пристрастие к ремеслу — Вадик влюблен в Хелен, работницу корпорации.

«Конец прекрасной эпохи» (2015)

Несмотря на то что фильм был снят в 2015 году, режиссер Станислав Говорухин стилизовал его под черно-белое оттепельное кино. Режиссер экранизировал рассказы Сергея Довлатова, входящие в сборник «Компромисс». Главные роли исполняют такие актеры как: Иван Колесников, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова.

Десятилетний период после смерти Сталина в фильме и есть «прекрасная эпоха». После окончания этого периода молодой журналист и писатель Андрей Лентулов уезжают из Ленинграда в Таллин для того, чтобы начать карьеру в местной газете «Советская Эстония».

«Довлатов» (2018)

Картина «Довлатов» была снята сыном Алексея Германа — Алексеем Германом-младшим в 2018 году. Роль Сергея Довлатова исполнил сербский киноактер Милан Марич. Из знаменитых актеров в фильме снимаются Данила Козловский, Антон Шагин и Светлана Ходченкова.

Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в начале 70-х годов в Ленинграде, в период, когда друг Довлатова, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский собирался эмигрировать в США. Незавидное положение советской интеллигенции в фильме показано достаточно отчетливо — любое инакомыслие жестоко пресекается.

Приятного просмотра!