Филологи назвали самые популярные слова 2019 года

Эксперты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина выявили два наиболее часто употребляемых в СМИ слова в 2019 году.

На первом месте — «пожар». Частотность употребления этого слова в институте объяснили рядом событий, среди которых пожары в Сибири, пожар в соборе Парижской богоматери.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест» из-за акций в Париже, Гонконге и Москве, полагают ученые.

Самым популярным словосочетанием-неологизмом стал «суверенный интернет».

Всего в материалах СМИ и соцсетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для жителей России тем, произошедших в 2019 году.

Накануне, 7 ноября, британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike). Это выражение стало популярным благодаря 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. В список номинантов на слово года, по версии Collins, всего попали 10 слов, среди которых были Deepfake generator (методика соединения и наложения изображений и видео на другие так, что зритель не осознает, что перед ним фейк) и Influencer (пользователь соцсетей с большим количеством подписчиков, который может формировать их вкусы и успешно продвигать коммерческую продукцию).