В газете «Вечерняя Москва» обнаружили рекламу финансовых пирамид

Газета московского правительства «Вечерняя Москва» пообещала подать в суд на основателя финансовых проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олега Анисимова, который нашел в издании рекламу финансовых пирамид, сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на сообщение Анисимова.

Он утверждает, что нашёл в «Вечерней Москве» подозрительную рекламу компании «Интел», которая предлагает «инвестировать в фармацевтику» под 56 % годовых. Среди «инвесторов» разыгрывают квартиры, машины, телевизоры и мультиварки. Пенсионерам предлагают более выгодные условия.

К тексту приложены документы о регистрации нескольких ООО, почетные грамоты и дипломы, но чем конкретно занимается компания, не говорится.

Анисимов счел такую информацию неправдоподобной и провел небольшое расследование. Компания «Интел» использует в своей рекламе фотографии людей, найденные на сайтах знакомств, а биографии сотрудников взяты с сайта настоящей фармкомпании, выяснил он.

Позднее он пытался обсудить свою находку с «Вечерней Москвой», но руководство газеты ответило только после того, как он рассказал эту историю на сайте своего проекта и в социальных сетях. Генеральный директор газеты Георгий Рудницкий вступился за компанию «Интел» и пообещал подать в суд, если Анисимов не удалит публикации. Анисимов сообщил, что не собирается отступать.

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