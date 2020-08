Financial Times и другие издатели в США потребовали у Apple особых условий по комиссиям в App Store

Глава некоммерческой организации Digital Content Next, объединяющей крупнейшие новостные медиа, Джейсон Кит попросил главу Apple Тима Кука разъяснить условия получения более низкой комиссии в магазине приложений App Store.

Кит напомнил, что в первый же год на платформе Amazon добился для своего сервиса Amazon Prime Videо комиссии 15%, если пользователи оформляют подписку через iPhone, и нулевую комиссию, если пользователи оформили подписку на Amazon или другой платформе. Согласно правилам App Store, в первый год на платформе разработчики отдают 30%, комиссия снижается до 15% во второй год, напоминает Bloomberg.

Издателям стало известно о договоренности между Apple и Amazon в ходе слушаний в Конгрессе США в июле 2020 года. Тим Кук отвечал на вопросы сенаторов в рамках антимонопольного расследования в отношении Apple. Материалы слушаний включали переписку между главой Amazon Джеффом Безосом и старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и услугам Эдди Кью с обсуждением условий сотрудничества.

«Отвечая на вопрос, доступно ли предложение, сделанное Amazon, другим разработчикам, вы ответили, что это возможно, если компания отвечает требованиям […]. Уточните, пожалуйста, что это за требования, чтобы члены Digital Content Next получили такое же предложение», — написал Джейсон Кит.

В Digital Content Next входят новостные медиа, которым подписка приносит большую часть выручки, напоминает агентство. В их числе The New York Times, The Wall Street Journal, и Financial Times. Apple не ответила на запрос Bloomberg.