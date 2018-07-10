«Радио Свобода» оштрафовали на сто тысяч рублей из-за административного правонарушения. В соответствии с законодательством, «Радио Свобода» как иностранный агент должно было представить в Минюст отчет о своей деятельности, однако не сделало этого в установленные сроки, сообщают «РИА Новости».

Протокол о правонарушении был рассмотрен 5 июля 2018 года Мировым участком №423. Максимально возможная сумма штрафа по статьям 19.7.5-2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — триста тысяч рублей (для юридических лиц).

В ходе судебного заседания юрист «Радио Свобода» пояснила, что организация не могла предоставить отчетность в ведомство в срок из-за отсутствия точных разъяснений Минюста о порядке заполнения документов, несмотря на неоднократные обращения организации за ними.

«Радио Свобода» было внесено в реестр иностранных СМИ 5 декабря 2017 года по данным Минюста. Статус иностранного агента присваивается СМИ в случае получения финансовой помощи от других государств или иностранных агентств. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США: в частности, на решение конгресса США дать возможность операторам отказываться от трансляций «российского государственного контента», как сообщал в ноябре 2017 года RT.