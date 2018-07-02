Поисковики в России будут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий для поисковиков штрафы за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты. Закон вступит в силу через 90 дней.

Поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы.

Согласно закону, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, в которой говорится:

Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, или копий заблокированных сайтов" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры или VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения о владельцах этих анонимайзеров и VPN-сервисов.

Закон стал продолжением ранее принятого закона об анонимайзерах. С июля прошлого года законодательно запрещены способы обхода блокировок, а интернет-поисковиков обязали прекратить на территории РФ выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные сайты.