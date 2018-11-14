Глава Роскомнадзора назвал штрафы для сайтов альтернативой блокировок

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает штрафы за «невопиющие нарушения» альтернативой блокировкам сайтов. Об этом он сообщил журналистам, комментируя предложение Лиги Безопасного интернета о введении оборотных штрафов для социальных сетей за неудаление запрещенной информации:

Если говорить о штрафах в целом, то это альтернатива блокировкам, и для нарушений, которые не являются вопиющими — то есть такие нарушения, как неразмещение баз данных на территории Российской Федерации, или иные нарушения, которые не являются угрозой личности или государству, то штрафы являются более легкой мерой, чем блокировка.

Говорить о том, должны ли это быть оборотные штрафы или административные штрафы — очень предметный разговор. Но я сторонник того, чтобы как штрафы рассматривались как альтернатива блокировкам, в том числе оборотные за повторяющиеся нарушения.

В конце октября Лига безопасного интернета предложила ввести оборотные штрафы для социальных сетей за неудаление запрещенной информации. Соответствующее предложение организация направила в администрацию президента, сообщала RNS директор лиги Екатерина Мизулина. Речь идет о внесении изменений в закон «Об информации», а также в КоАП.

член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская: