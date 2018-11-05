Детские пальчики в телефон не проникнут

Недавнее исследование показало, что дети в Америке проводят с экранами 50 часов в неделю. Это больше рабочей недели (40 часов). 98 % детей в возрасте до 8 лет имеют мобильные девайсы. До 40 % испытали на себе кибербулинг. Цифровую зависимость испытывают 50 % детей. 75 % проверяют телефон хотя бы раз в час. 48 % подростков, проводящих свыше пяти часов в день с гаджетами, хоть раз задумывались о самоубийстве.

Эти данные уже сами по себе удручающие. Но исследователи признают, что поколение digital natives только входит в молодой возраст. Поэтому последствия их переселения в гаджеты пока не до конца ясны. Например, встречались комментарии хоккейных тренеров, которые говорят, что подростки не могут держать клюшку — их рука с младенчества приучена не к хватательным, а к смахивающим или щипковым движениям. Дети ориентируются внутри экрана лучше, чем на улице. Игры и виртуальная реальность воспитывают представление о том, что любой процесс или даже «жизнь» легко можно сохранить и начать заново. Что случится, когда это поколение сядет за руль и выедет на дороги?

Приведенные данные касаются США и развитых цифровых обществ, но очевидно, что с распространением цифры эта болезнь охватит все страны. Между тем граждане и власти обеспокоены совсем другими угрозами, которые несет интернет. А решения, которые предлагаются (регулирование, порой и цензура), никак не отражают проблему влияния интернета на детскую психику и уже моторику.