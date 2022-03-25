Финляндия может остаться без бумажных газет

Исполнительный директор Союза медиа Финляндии Юкка Холмберг заявил о возможном прекращении выпуска бумажных газет в Суоми. Как сообщил Холмберг изданию Yle, это может произойти уже в ближайшие недели.

По его словам, в Финляндии возник дефицит печатной бумаги из-за дисбаланса спроса и предложения и длительной забастовки работников концерна UPM. Профсоюз работников целлюлозно-бумажной промышленности с конца 2021 года добивается общих для всех заводов концерна условий коллективного договора, работодатель же настаивает на разных договорённостях по каждой промышленной отрасли.

Ситуацию усугубила остановка импорта бумаги из России из-за санкций. По словам Холмберга, на российской бумаге печаталась каждая пятая финская газета (около 20%). В итоге цена за тонну газетной бумаги поднялась по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза – с 390 до 670 евро. При этом в самой Финляндии, по замечанию Yle, газетная бумага производится только на одном заводе в Ямсянкоски.

Накануне глава департамента статистики Финской таможни Олли-Пекка Пенттиль сообщил, что общий российский экспорт в Финляндию упал за две недели на 60%. «На основании отчётов таможенных систем можно сказать, что произошёл перелом, и торговля Финляндии с Россией рухнула», — констатировал Пенттиль. Среди групп товаров, не подпадающих под экспортные санкции, наибольшее снижение пришлось как раз на бумагу и картон.