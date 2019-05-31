Финский журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019

Журналист Филип Саксен необычным образом принес извинения сборной Финляндии за статью, в которой не верил в возможный успех финских хоккеистов на чемпионате мира-2019 в Словакии. Об этом он написал в своем Твиттере:

Перед чемпионом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения и съесть свои слова.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Сборная Финлядии стала чемпионом мира-2019, обыграв в финальном матче команду Канады.