Финский журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019

Журналист Филип Саксен необычным образом принес извинения сборной Финляндии за статью, в которой не верил в возможный успех финских хоккеистов на чемпионате мира-2019 в Словакии. Об этом он написал в своем Твиттере:
Перед чемпионом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения и съесть свои слова.
Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.
Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz
— Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.
Сборная Финлядии стала чемпионом мира-2019, обыграв в финальном матче команду Канады.
Источник: Спорт Экспресс