FIPP приглашает на World Media Congress 2019

Всемирный медиаконгресс пройдет в Лас-Вегасе с 12 по 14 ноября. По традиции он объединит ведущих профессионалов издательской отрасли всего мира — топ-менеджеров, издателей, главных редакторов. Задачей ежегодного конгресса является поддержка больших и маленьких медиаорганизаций.

Каждый из участников конференции поделится своими кейсами и интересными историями.

Страны, представители которых уже зарегистрировались на медиаконгресс: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия,​​​​​​​ ​Кения, Непал, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Россия, Сербия, Сингапур, Испания, Южная Африка, Шри-Ланка, Швейцария, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания, США.

Более подробная информация на сайте мероприятия

Контакты для связи:

Клэр Джонс (Claire@fipp.com), Натали Батчер (Natalie@fipp.com).

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