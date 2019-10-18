Без опыта: как найти первую работу

Как правило, студенты факультетов, связанных с медиа, рекламой, IT или киноиндустрией, -трудоустраиваются по специальности ещё в процессе обучения. Но что делать, если с постоянной работой за время студенчества так и не сложилось?

Резюме

Работодатели готовы брать молодых сотрудников — они более восприимчивы, их легче обучить под свои нужды. Но определенные требования к таким соискателям все же есть.

— В брендинговом агентстве мы принимаем на работу начинающих специалистов, имеющих профильное для нас образование: реклама и связи с общественностью, журналистика, дизайн, — рассказывает Анна Кучина, эксперт по маркетингу и брендингу, преподаватель СПбГУП, ЦНТИ «Прогресс», бизнес-школы ИМИСП. — Такие выпускники не только владеют теорией, незнанием которой подчас грешат выпускники популярных краткосрочных онлайн-курсов, но часто имеют интересные портфолио проектов, в которых участвовали во время учебы. Если у кандидата такое портфолио есть, как правило, мы обходимся без тестового задания и привлекаем новичков сначала на небольшие задачи в рамках конкретных проектов. Также мы заключили договоры с несколькими вузами Санкт-Петербурга на прохождение у нас студентами учебной практики. Это позволяет нам присматриваться к потенциальным сотрудникам и «хантить» их ещё во время учебы, а ребята получают возможность увидеть бизнес изнутри и попробовать себя в разных ролях: копирайтера, аккаунта и так далее.

Как составить привлекательное резюме, если в графе «Опыт» маловато информации? Расскажите об участии в стажировках, волонтерских и студенческих проектах. Укажите свой средний балл успеваемости, если им можно гордиться. Перечислите программы, с которыми умеете работать, иностранные языки, которые знаете, дополнительные курсы, семинары и тренинги, которые прошли. Главное, отталкиваться от описания вакансии, на которую вы претендуете. Курсы радиоведущих — это хорошо, но вряд ли они склонят работодателя принять вас на позицию моушн-дизайнера.

Портфолио

Не менее важным, чем резюме, будет портфолио. При его составлении тоже стоит ориентироваться на желаемую позицию.

— Главная рекомендация — набирайте портфолио проектов еще во время учебы, — советует Анна Кучина. — Проекты могут быть небольшими, но те, где ваша роль была значительной, — например, если вы были в оргкомитете Дня факультета в своем вузе или вели аккаунты в соцсетях для бизнесов своих знакомых. А могут быть и крупные проекты, где ваша роль была небольшой — например, вы были волонтером на Чемпионате мира по футболу или ПМЭФ, — зато поработали внутри огромной команды и сложного процесса.

В качестве портфолио можно приложить ссылку на свой блог (если у него значительная аудитория, и вы уверены в том, что работодатель его оценит) или другой продукт, созданный вами.

— Если вы хотите получить работу в успешной IT-компании, главное, что вам нужно показать на деле — это ответственность, обучаемость и нацеленность на результат, — говорит Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart.