Без опыта: как найти первую работу

Эксперты дали молодым читателям Mediajobs.ru советы по составлению резюме, портфолио и сопроводительного письма
Как правило, студенты факультетов, связанных с медиа, рекламой, IT или киноиндустрией, -трудоустраиваются по специальности ещё в процессе обучения. Но что делать, если с постоянной работой за время студенчества так и не сложилось?
Резюме
Работодатели готовы брать молодых сотрудников — они более восприимчивы, их легче обучить под свои нужды. Но определенные требования к таким соискателям все же есть.
— В брендинговом агентстве мы принимаем на работу начинающих специалистов, имеющих профильное для нас образование: реклама и связи с общественностью, журналистика, дизайн, — рассказывает Анна Кучина, эксперт по маркетингу и брендингу, преподаватель СПбГУП, ЦНТИ «Прогресс», бизнес-школы ИМИСП. — Такие выпускники не только владеют теорией, незнанием которой подчас грешат выпускники популярных краткосрочных онлайн-курсов, но часто имеют интересные портфолио проектов, в которых участвовали во время учебы. Если у кандидата такое портфолио есть, как правило, мы обходимся без тестового задания и привлекаем новичков сначала на небольшие задачи в рамках конкретных проектов. Также мы заключили договоры с несколькими вузами Санкт-Петербурга на прохождение у нас студентами учебной практики. Это позволяет нам присматриваться к потенциальным сотрудникам и «хантить» их ещё во время учебы, а ребята получают возможность увидеть бизнес изнутри и попробовать себя в разных ролях: копирайтера, аккаунта и так далее.
Как составить привлекательное резюме, если в графе «Опыт» маловато информации? Расскажите об участии в стажировках, волонтерских и студенческих проектах. Укажите свой средний балл успеваемости, если им можно гордиться. Перечислите программы, с которыми умеете работать, иностранные языки, которые знаете, дополнительные курсы, семинары и тренинги, которые прошли. Главное, отталкиваться от описания вакансии, на которую вы претендуете. Курсы радиоведущих — это хорошо, но вряд ли они склонят работодателя принять вас на позицию моушн-дизайнера.
Портфолио
Не менее важным, чем резюме, будет портфолио. При его составлении тоже стоит ориентироваться на желаемую позицию.
— Главная рекомендация — набирайте портфолио проектов еще во время учебы, — советует Анна Кучина. — Проекты могут быть небольшими, но те, где ваша роль была значительной, — например, если вы были в оргкомитете Дня факультета в своем вузе или вели аккаунты в соцсетях для бизнесов своих знакомых. А могут быть и крупные проекты, где ваша роль была небольшой — например, вы были волонтером на Чемпионате мира по футболу или ПМЭФ, — зато поработали внутри огромной команды и сложного процесса.
В качестве портфолио можно приложить ссылку на свой блог (если у него значительная аудитория, и вы уверены в том, что работодатель его оценит) или другой продукт, созданный вами.
— Если вы хотите получить работу в успешной IT-компании, главное, что вам нужно показать на деле — это ответственность, обучаемость и нацеленность на результат, — говорит Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart.
— Хотите устроиться разработчиком? Самый простой совет: бесплатно сделайте сайт или приложение общественной организации. Так вы и пользу обществу принесете, и получите первый проект в своем портфолио.
Работодатели предпочитают кейсы, которые делались для конкретного заказчика, а не специально для портфолио. Это как минимум означает, что соискатель способен работать по техзаданию, а его работу кто-то ранее уже принимал. В начале карьеры этим пользовался дизайнер Артемий Лебедев — он показывал потенциальным клиентам портфолио, состоявшее из работ для вымышленных заказчиков. Можно попробовать сделать так же, но есть риск, что обман раскроется. Более честным способом наработки портфолио и опыта могут стать стажировки.
— Стажировка — самый короткий способ показать, на что вы способны, — считает Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. — Здесь не требуется идеальное резюме и длинный список рекомендаций. Обычно мы принимаем стажеров, желающих попробовать себя в нетривиальной разработке ПО. У нас есть для этого интересные задачи и необходимая техническая и методическая база.
Еще один бонус создания портфолио, основанного на реальных заказах, — полезные знакомства.
— Мы готовы рассматривать кандидатов без официального опыта, но с интересным портфолио, — говорит Анна Кучина. — На практике уже неоднократно сталкивались с тем, что кандидаты работали в различных студиях без официального оформления, однако могут как продемонстрировать свои предыдущие работы, так и успешно пройти тестовое задание.
Отмечу, что большинство таких кандидатов на сегодняшний день приходило к нам по рекомендации сотрудников. Так что помимо наработки кейсов молодым специалистам имеет смысл заводить контакты среди профессионалов в своей сфере и через них узнавать о возможных стажировках и открытых вакансиях, а также не стесняться просить порекомендовать вас.
Сопроводительное письмо
Для того, чтобы компенсировать нехватку опыта, сгодятся все доступные средства. В частности, грамотно составленное сопроводительное письмо.
— Сопроводительное письмо — это, по сути, самопрезентация соискателя и ключ к тому, чтобы с его резюме и портфолио в принципе ознакомились, — объясняет Анна Кучина. — Так что я рекомендую не пренебрегать сопроводительными письмами, а активно использовать их как возможность заинтересовать собой потенциального нанимателя. Не стоит использовать шаблоны — они мгновенно считываются и не вызывают ничего, кроме раздражения. В то же время с креативом можно ненароком переборщить. Могу посоветовать заглянуть в социальные сети и изучить аккаунты компании, в которую вы пишите — каким языком они ведутся, официально-деловым или дружески-расслабленным? В разных организациях принят разный стиль общения, а сайты далеко не всегда прозрачно это транслируют, и в этом отношении наиболее показательны именно социальные сети. Если вы откликаетесь на конкретную вакансию, кратко опишите, почему стоит рассмотреть именно вашу кандидатуру (образование, опыт, навыки). Если же вы в принципе хотите работать в какой-то компании, но у них пока нет подходящих вакансий, кратко поясните, почему заинтересованы работать именно здесь, а также укажите, какие позиции вам интересны и попросите иметь вас в виду на перспективу.
Сопроводительное письмо не должно быть слишком длинным и подробным — на его прочтение не должно уходить больше 30 секунд. За это время надо успеть выделиться среди прочих соискателей и продемонстрировать свою мотивацию.