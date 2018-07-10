Что поставить на первую полосу?

Магазин историй

У магазина есть витрина — у издания есть первая полоса. От того, что выставлено на витрине, зависит, кто и зачем в магазин зайдет (или не зайдет). Если выставлены женские колготки и белье, то это вряд ли магазин для меня, он для девочек, и я в него не пойду. Если на первой полосе анонсируется текст «Губернатор области посетил наш город с рабочим визитом», то какое отношение это имеет к моей жизни? Примерно такое же, как и колготки. Потому из любого текста или анонса на первой полосе должно быть ясно:

ЗАЧЕМ ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ?

Если мы ответим на этот вопрос, то сможем разобраться: а в чем, собственно, история? Если во время визита губернатор обмолвился, что на месте парка может появиться скотомогильник, то история в этом. И знать об этом нужно, потому что парк — единственный в городе, и я в нем каждый день гуляю с собакой. Если наградили почетными грамотами лучших учителей города, то история не в том, что конкретным людям вручили конкретные грамоты, а в том, что есть школы, где работают хорошие учителя, и, возможно, что это именно те школы, куда стоит отдать своего ребенка.

Если мы разберемся, в чем на самом деле история, мы сможем понять, что должно быть сказано в заголовке, анонсе и какой эпизод жизни должен быть запечатлен на фотографии. Если вы пишете о невероятно высоком урожае капусты, то фотография должна быть именно про невероятно высокий урожай капусты, а не фото с пресс-конференции департамента сельского хозяйства или снимок в стиле «маршал Ким Чен Ын руководит на месте работой капустоводческой фермы».

Когда суть материала прояснена, нужно задать следующий вопрос:

КОМУ ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ?

Те люди, для которых важно то, о чем вы пишете, это вообще ваша аудитория? Эти истории, они имеют отношение к жизни вашего читателя?

Преданный посетитель магазина IKEA не зайдет в магазин, где на витрине диваны с золотыми кренделями и мраморные нимфы в натуральную величину. Такой интерьер говорит фанату простых и дешевых решений: «Это не твой магазин».

Мы можем сколько угодно писать: «Мы работаем для вас», но если на первой полосе — портреты губернатора, президента, заметка про намолот зерна и фотоотчет с вручения грамот, то у меня как у потребителя складывается впечатление, что этот магазинчик не для меня, а для вот этих самых чиновников, для которых важно увидеть упоминание своих имен и подотчетных мероприятий.

То, какие материалы вы решаете выносить на первую полосу, — самый ясный сигнал аудитории о том, для кого же вы на самом деле пишете. Вы таким образом говорите: «Вот что важное, друг, произошло в твоей жизни, вот что тебя заинтересует». И если эта самая жизнь отнюдь не воспринимается как «моя», то единственный интерес, на который вы можете рассчитывать, это интерес человека, который подглядывает в окно за жизнью чужой. Но даже для этого за стеклом должно происходить действительно что-то увлекательное.

ПРАВИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

На витрине магазина вы будете стремиться выставить не просто товар, который привлечет необходимого потребителя, но товар разный, показать срез, ассортимент лучшего, что у вас есть.