Алена Долецкая и её команда перезапустили журнал Flacon

Вышел первый номер обновленного журнала Flacon, ранее принадлежавшего сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко». Креативным консультантом проекта стала Алена Долецкая, а главным редактором — Марина Сютаева — вместе они работали в Interview Russia.

Издание будет выходить четыре раза в год в формате большого альбома с фотографиями. Как рассказывают создатели, журнал не будет ориентироваться на тренды, а материалы посвящены не только моде и красоте, но и искусству. Кроме того, читателям станет доступна онлайн-версия — соответствующий сайт заработает в середине осени.

«У журнала улучшилось настроение (серотонин — наше все в индустрии красоты), — и это видно в съёмках. На них работали и отличные модели, и обычные люди — получилось естественно и весело. Потому что искренность мало того что в моде, так ещё и молодит», — рассказала Алена Долецкая.

Издание косметической сети «Золотое яблоко» Flacon появилось в 2014 году и выходило до декабря 2017 года. В ближайшее время журнал планирует сменить издательство, но подробности пока не раскрываются. Помимо Долецкой его перезапуском занимается креативное агентство AsD и бывшая команда Interview Russia.

Источник: Wonderzine