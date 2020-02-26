«Летающий критик»: медиа о театре, людях и городах

— Как появилась идея создания проекта?

— Мы, Оксана Кушляева и Татьяна Джурова, в начале прошлого лета ушли из толстого бумажного «Петербургского театрального журнала», где писали и редактировали театральные рецензии. И почти сразу, не сговариваясь, стали думать о создании своего независимого театрального блога, в котором бы могли писать про две страсти многих театральных критиков: театре и путешествиях.

Татьяна Джурова и Оксана Кушляева

Мы довольно часто ездим по работе на фестивали и премьеры как в крупные города регионов, так и в маленькие, где театры заказывают нам экспертную оценку и обсуждение своих спектаклей, потому что актеры и режиссеры мало кому известных городков вроде Буинска, Нягани или 5-тысячного сибирского Мотыгино тоже хотят быть «видимыми». То есть технически связать «географию» с сетевыми рассказами о городах и театрах в формате туристического культурного гида было для нас естественным.

В общем, мы начали придумывать и сочинять этот театральный блог вместе, и постепенно в наших обсуждениях скромная затея «своими силами» превратилась в интернет-издание о театре и путешествиях. Мы решили продвигать и популяризировать идею Российского театрального туризма, потому что и мы сами, и наши «летающие» коллеги знаем очень неплохо не только Российские театры, но и российские города — туристические и не очень.

— На какие средства изначально планировали издавать?

— Мы создали сайт на личные средства, сэкономленные на летнем отпуске, и сначала работали как краудсорсинговый проект. То есть наши авторы и коллеги, известные театральные критики, публиковались на сайте «Летающего» бесплатно. Мы же бесплатно занимались редакторской работой и немного платили корректору. В общем сайт начинался как чистая просветительская благотворительность. У нас есть важная и полезная информация, и мы очень хотим ею поделиться, остальное — не важно.

Мы называем такие тексты «Театральными гидами» — это театроведение + тревел-журналистика

Сайт запустился, стал работать регулярно, быстро появился постоянный пул авторов, и стало понятно: чтобы дальше расти и развиваться и, главное, чтобы прийти к своему читателю, нам нужно оставить идею интеллектуального волонтерства и искать постоянное финансирование. Мы зарегистрировали «Летающего критика» как СМИ и начали заполнять заявки на гранты.

— Почему решили попробовать краудфандинг?

— Наш старт пришелся на конец календарного года, когда все государственные и частные гранты были уже розданы, и пока объявляются новые конкурсы, пока идет сбор заявок и в общем идет время, нам оказался необходим хотя бы небольшой стартовой капитал, чтобы мы могли платить гонорары нашим авторам, корректору и специалистам по продвижению. Краудфандинг на Planeta.ru – идеален для такого старта. Кроме возможности собрать средства, это еще и способ выйти на гораздо более широкую аудиторию.

— Кто работает над проектом?

— Создатели проекта и две половинки «Главного редактора» — это мы, театральные критики Оксана Кушляева и Татьяна Джурова. Также с нами работает корректор Анна Сусид и ряд авторов из разных городов, такие как Кристина Матвиенко, Вера Сердечная, Оксана Ефременко, Алексей Гончаренко, Анна Резвова, Анна Банасюкевич и другие. Это известные театральные критики, кураторы, руководители фестивалей, иногда из столиц, иногда «местные».

— С какими основными проблемами столкнулись при создании такого медиа?

— У нас, в общем, солидный опыт выпуска театрального издания, работы с авторами и создания контента, наша проблема — продвижение проекта, расширение аудитории, то есть выход за границы театрального читателя, к аудитории туристических сайтов, путеводителей, гидов. Мы планируем решить эту проблему с помощью привлечения специалистов по продвижению.

— Почему ваш проект важен для современной театральной журналистки?

— По сути мы хотим, чтобы театральный критик поделился тем уникальным знанием о стране и городах, которое у него накоплено за годы путешествий по театрам России. Сквозь призму знаний о городах и регионах критик анализирует спектакль. На «Летающем критике» мы предлагаем коллегам изобрести форму, жанр, в котором они могли бы рассказать не только о театре, спектаклях, но и о людях, городах, их инфраструктуре, достопримечательностях, тайных тропах, о кафе, гостиницах, способах передвижения где-нибудь в тайге, местной кухне, городских «сумасшедших» и подвижниках театра — обо всем, что за границами театра и внутри него. Мы называем такие тексты «Театральными гидами» — это театроведение + тревел-журналистика. И это, безусловно, новый творческий вызов для авторов «Летающего».