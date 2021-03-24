ФОМ выяснил, какими социальными сетями пользуются россияне

Среди мессенджеров в России лидирует по популярности WhatsApp (50%), Telegram уступает ему более чем вдвое (22%), а Viber — впятеро (10%).

Среди социальных сетей первое и второе места принадлежат отечественным проектам «ВКонтакте» и «Одноклассники» (38% и 29% соответственно). Впрочем, к ним вплотную приблизился Instagram (28%). Сервисами TikTok, Facebook и Twitter пользуются 15, 14% и 6% россиян соответственно.

Почти все социальные сети и мессенджеры более популярны среди женщин, чем среди мужчин, особенно сеть «Одноклассники» (35% и 23% соответственно) и сервис Instagram (34% и 21% соответственно). Лишь Facebook одинаково используется мужчинами и женщинами (по 14%), а Telegram несколько популярнее у мужчин, чем у женщин (24% и 20% соответственно).

Пользование социальными сетями и мессенджерами среди людей разного возраста существенно различается. Человек в возрасте 18 – 30 лет в среднем пользуется почти четырьмя (3,8) разными сервисами, в возрасте 31 – 45 лет – почти тремя (2,7), в возрасте 46 – 60 лет – почти двумя (1,9). При этом две трети лиц старше 60 лет (67%) не пользуются ни социальными сетями, ни мессенджерами, и потому на каждого представителя этой возрастной группы в среднем приходится лишь 0,7 используемых сервисов.

Популярность большинства сетей и мессенджеров среди более образованных россиян выше, чем среди менее образованных. Обратная закономерность проявляется лишь для сети «Одноклассники» и сервиса TikTok.