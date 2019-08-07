Фонд «Навстречу переменам» и компания Viasat объявляют старт конкурса для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН

В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, авторы материалов о лидерах социальных проектов. С помощью конкурса организаторы хотят показать настоящие истории авторов социальных и социально-предпринимательских проектов, рассказать об успехах и трудностях на их пути.

Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов трудятся на благо общества, изо дня в день жертвуя собой, но общество пока мало знает об их деятельности. Поэтому фонд «Навстречу переменам» и компания Viasat хотят поощрить стремления журналистов и блогеров рассказать об успехах социальных проектов и их лидеров, а также показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.

Категории конкурса:

• Лучшая публикация;

• Лучший видеоматериал;

• Эксклюзив – первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта.

Призовой фонд конкурса:

в категории «Публикация»:

1-е место — 40 000 рублей;

2-е место — 20 000 рублей;

3-е место — 10 000 рублей;

в категории «Видеоматериал»: главный приз – 50 000 рублей;

в категории «Эксклюзив»: главный приз — 25 000 рублей.

Дополнительные призы — подписки к сервису ViP Play и беспроводные наушники Rombica BH-11 Black.

Этапы конкурса:

6 августа — 6 октября 2019 года прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные в период с 06.08.2018 по 05.10.2019.

6 октября — 30 октября 2019 года экспертная оценка материалов жюри. В состав жюри входят журналисты, медиа-менеджеры и специалисты некоммерческого сектора.

20 ноября 2019 года награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России.

Организаторы конкурса:

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать смелые инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.

Подробнее о фонде:

www.fond-navstrechu.ru

www.facebook.com/fondnavstrechu

www.vkontakte.ru/fondnavstrechu

Группа компаний Viasat представляет платные телеканалы на территории России и стран СНГ, которые распространяются в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Пакет телеканалов ViP — это семь телеканалов в формате высокой чёткости и с многоканальным звуком Dolby Digital. Жанровую линейку пакета составляют канал голливудских киноновинок и сериалов ViP Premiere, канал ожидаемых блокбастеров и популярных кинофраншиз ViP Megahit, комедийный киноканал ViP Comedy, канал мировых сериалов ViP Serial. Также пакет пополняют два канала на одной кнопке об истории и природе Viasat Nature HD и Viasat History HD, спортивный телеканал Viasat Sport.

Также компания представляет ТВ-контент в сети Интернет - онлайн-сервис лицензионного видео ViP Play.

Подробнее: vipplay.ru

Контакты для СМИ:

Ольга Каминина

PR-менеджер фонда «Навстречу переменам»

Моб.: +7 9657518405

E-mail: pr@fond-navstrechu.ru