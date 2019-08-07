Фонд «Навстречу переменам» и компания Viasat объявляют старт конкурса для СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН
В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, авторы материалов о лидерах социальных проектов. С помощью конкурса организаторы хотят показать настоящие истории авторов социальных и социально-предпринимательских проектов, рассказать об успехах и трудностях на их пути.
Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов трудятся на благо общества, изо дня в день жертвуя собой, но общество пока мало знает об их деятельности. Поэтому фонд «Навстречу переменам» и компания Viasat хотят поощрить стремления журналистов и блогеров рассказать об успехах социальных проектов и их лидеров, а также показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.
Категории конкурса:
• Лучшая публикация;
• Лучший видеоматериал;
• Эксклюзив – первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта.
Призовой фонд конкурса:
в категории «Публикация»:
1-е место — 40 000 рублей;
2-е место — 20 000 рублей;
3-е место — 10 000 рублей;
в категории «Видеоматериал»: главный приз – 50 000 рублей;
в категории «Эксклюзив»: главный приз — 25 000 рублей.
Дополнительные призы — подписки к сервису ViP Play и беспроводные наушники Rombica BH-11 Black.
Этапы конкурса:
6 августа — 6 октября 2019 года прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные в период с 06.08.2018 по 05.10.2019.
6 октября — 30 октября 2019 года экспертная оценка материалов жюри. В состав жюри входят журналисты, медиа-менеджеры и специалисты некоммерческого сектора.
20 ноября 2019 года награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России.
Организаторы конкурса:
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать смелые инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.
Подробнее о фонде:
www.facebook.com/fondnavstrechu
www.vkontakte.ru/fondnavstrechu
Группа компаний Viasat представляет платные телеканалы на территории России и стран СНГ, которые распространяются в сетях кабельных и спутниковых операторов.
Пакет телеканалов ViP — это семь телеканалов в формате высокой чёткости и с многоканальным звуком Dolby Digital. Жанровую линейку пакета составляют канал голливудских киноновинок и сериалов ViP Premiere, канал ожидаемых блокбастеров и популярных кинофраншиз ViP Megahit, комедийный киноканал ViP Comedy, канал мировых сериалов ViP Serial. Также пакет пополняют два канала на одной кнопке об истории и природе Viasat Nature HD и Viasat History HD, спортивный телеканал Viasat Sport.
Также компания представляет ТВ-контент в сети Интернет - онлайн-сервис лицензионного видео ViP Play.
Подробнее: vipplay.ru
Контакты для СМИ:
Ольга Каминина
PR-менеджер фонда «Навстречу переменам»
Моб.: +7 9657518405
E-mail: pr@fond-navstrechu.ru