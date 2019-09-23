Фонд «Нужна помощь» создал единую платформу о социальных проблемах в регионах

Фонд «Нужна помощь» создал единую платформу для НКО, бизнеса, журналистов и представителей других отраслей, которые работают с социальными проблемами.

На платформе собрана статистика с сайтов ведомств, неправительственных и некоммерческих организаций и из других источников. Сейчас доступны карточки по пяти проблемам: «сиротство», «инвалидность», «ВИЧ», «преступность» и «места лишения свободы». Список будет расширяться — в планах не менее 30 карточек, в том числе «смертность», «старость», «бедность», «онкология», «миграция», «экология городов» и другие.

Каждая карточка включает данные по конкретной проблеме, количество и состав групп населения, нуждающихся в помощи; объем государственной поддержки; количество помогающих госучреждений и НКО; мониторинги и аналитические релизы по проблеме и рейтинги регионов.

Рейтинги регионов дают быстрый ответ на вопрос, в каких регионах «болит» больше, а в каких меньше. Все эти данные призваны помочь представителям НКО, бизнеса, госсектора и СМИ в решении социальных проблем и их освещении.

Кроме того, на платформе появятся справочные сервисы, привязанные к социальным проблемам и регионам. Основные из них: каталог некоммерческих организаций, библиотека материалов о технологиях решения социальных проблем, календарь конкурсов и грантов для НКО.

Руководительница проекта Елизавета Язневич:

Мы отдаем себе отчет, что наш выбор показателей, расчеты и интерпретация — не единственно возможный вариант. Приглашаем коллег присоединиться к построению платформы, которая будет способствовать принятию взвешенных решений при работе с социальной проблематикой.

Желающие стать партнером проекта или заказать исследование могут обратиться к его создателям на nuzhna@tochno.st.