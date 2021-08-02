Фонд Павленко больше не будет выдавать гранты на поддержку медиаисторий об онкологии

Журналисты, создающие проекты об онкологических заболеваниях, больше не смогут получить грант Павленко. Об этом сообщил представитель фонда, медиаменеджер Митя Алешковский.

Грант решили упразднить из-за нехватки перспективных заявок. «С каждым конкурсом заявок становилось все меньше, и нам было все труднее выбирать достойные медиапроекты, чтобы финансировать их», — пояснили в фонде.

Все собранные деньги будут переводиться напрямую родственникам покойного хирурга. Команда проекта благодарит участников фонда и тех, кто «продолжит поддерживать семью Андрея».

Весной 2018 года у онколога Андрея Павленко обнаружили рак желудка третьей степени. Несмотря на это, хирург продолжил работать, основал фонд и вел блог о течении своей болезни и проблемах онкологии в России. 6 января 2020 года Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.